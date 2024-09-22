Как приватизировать жилье, предоставленное в пользование — Finance.ua

Как приватизировать жилье, предоставленное в пользование
Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение в пользование жилого помещения в домах государственного или общественного жилищного фонда.
Об этом пишет «Юридический советчик для ВПЛ».
«Жилые помещения предоставляются указанным гражданам, постоянно проживающим в данном населенном пункте (если иное не установлено законодательством Украины), как правило, в виде отдельной квартиры на семью», — говорится в сообщении.
Как получить жилье в пользование:
- состоять на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- получить решение уполномоченного субъекта на получение жилья;
- получить ордер на жилое помещение.
Согласно статье 58 Жилищного кодекса, на основе решения о предоставлении жилого помещения в здании государственного или общественного жилищного фонда исполнительный комитет районного, городского, районного в городе, поселкового или сельского совета выдает гражданину ордер.
Этот ордер является единственным основанием для вселения в предоставленное жилое помещение.
Далее, согласно ст. 61 ЖК, должен быть заключен договор пользования жильем.
Использование жилого помещения в домах государственного и общественного жилищного фонда осуществляется в соответствии с договором найма жилого помещения.
Договор найма жилого помещения в домах государственного и общественного жилищного фонда заключается в письменной форме на основании ордера на жилое помещение между наймодателем — жилищно-эксплуатационной организацией (а в случае ее отсутствия — соответствующим предприятием, учреждением, организацией) и нанимателем — гражданином, на имя которого выдан ордер.
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Согласно ст.65−1 ЖК, наниматели жилых помещений в домах государственного или общественного жилищного фонда могут с согласия всех совершеннолетних членов семьи, проживающих вместе с ними, приобрести занимаемые ими помещения в собственность по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Согласно ч.2 ст. 64 ЖК, к членам семьи нанимателя принадлежат жена нанимателя, их дети и родители.
Членами семьи нанимателя могут быть признаны и другие лица, если они постоянно проживают вместе с нанимателем и ведут с ним совместное хозяйство.
Согласно п. 4 Положения о порядке передачи квартир (домов), жилых помещений в общежитиях в собственность граждан, утв. Приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 16.12.2009 г. № 396, передача занимаемых квартир (домов), жилых помещений в общежитиях, комнат в коммунальных квартирах осуществляется в частную (общую совместную, общую долевую) собственность по письменному согласию всех совершеннолетних членов семьи, постоянно проживающих в этих квартирах (домах), жилых помещениях в общежитии, комнатах в коммунальной квартире, в том числе временно отсутствующих, за которыми сохраняется право на жилье, с обязательным определением уполномоченного собственника.
То есть:
- документы на приватизацию подает лицо, на которое выдан ордер;
- приватизация осуществляется только с согласия всех совершеннолетних членов семьи, проживающих совместно с нанимателем (лицом, на которое выдан ордер);
- приватизация осуществляется на всех членов семьи, проживающих совместно с нанимателем, при этом в заявлении указывается, будет ли это общая совместная или общая долевая собственность.
Напомним, почти половина опрошенных украинцев отметили, что пока не планируют покупать жилье. Около 15% хотят приобрести в течение следующего года. Респонденты поделились, планируют ли брать жилье в кредит, или в основном отвергают такой вариант.
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