К концу года вдвое вырастет доля жилья, купленного по программе «єОселя» в новостройках — Finance.ua

К концу года вдвое вырастет доля жилья, купленного по программе «єОселя» в новостройках Сегодня 09:15 — Кредит&Депозит

К концу года вдвое вырастет доля жилья, купленного по программе «єОселя» в новостройках

По прогнозам, охват первичного рынка популярной ипотекой «єОселя» вырастет в 5−6 раз за 2024 год.

Доля жилья на первичном рынке, приобретенного по государственной ипотечной программе « єОселя », до конца года может достичь 12−15% от общего количества выданных ипотечных кредитов, сообщила первая заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

В начале года в общем количестве выданных кредитов доля первичного рынка не превышала 2,6%, а уже к середине августа она составляла более 8,1%.

По итогам 2024 года общее количество кредитов, выданных для приобретения жилья на первичном рынке по программе «єОселя», может превысить 1 тысячу, прогнозирует Дмитриева, опираясь на данные ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания». По ее мнению, это свидетельствует об усилении роли первичного рынка в государственной ипотечной программе.

«Такой результат объясняется несколькими факторами. Во-первых, активностью девелоперов, для которых целесообразность участия в государственной ипотечной программе обусловлена ​​ожидаемым ростом продаж и укреплением собственного положительного имиджа. Сегодня уже более 70 девелоперских компаний и более 200 жилых объектов аккредитованы к участию в программе» , — пояснила представительница банка «Глобус».

Во-вторых, возросло количество присоединившихся к программе банков. В начале действия программы в ней участвовало 5 коммерческих банков, а по состоянию на конец августа 2024 — уже 11. В-третьих, постепенно либерализировались условия предоставления льготных кредитов.

Самыми важными изменениями в программе «єОселя», которые вступили в силу с 16 августа 2024 года, банкир выделила:

смягчены условия для участия в программе молодежи в возрасте до 25 лет: первоначальный взнос по кредиту уменьшен вдвое — с 20% до 10%;

сертификаты «єВідновлення», компенсирующие убытки граждан за разрушенное и поврежденное имущество, можно использовать как первоначальный взнос по ипотечному кредиту в программе «єОселя»;

условия участия в программе ВПЛ распространяется на их ближайших родственников первой степени родства.

кандидат на участие в программе может получить кредит в случае, если он не отчуждал имущество в течение 12 месяцев до подачи заявки на кредит, суммарная площадь которого вместе с площадью жилья, находящегося в собственности семьи, не превышает 52,5 кв. метра для семьи из одного человека и дополнительно 21 кв. метра на каждого следующего члена семьи;

изменение ипотечных ставок: ставка 7% будет действовать в течение первых 10 лет, далее она увеличивается до 10%. Ставка 3% (для военнослужащих, учителей, медиков и т. п. ) дается на первые 10 лет погашения кредита, потом увеличивается до 6%.

«Мы движемся к тому, что программа „єОселя“ может полностью переориентироваться на первичный рынок. Это будет происходить постепенно, однако такое направление стратегическое и важное в контексте стимулирования развития строительной отрасли, ведь средства с ипотеки направляются на реальный сектор экономики, а это рабочие места, зарплаты и уплаченные налоги, что крайне важно для экономики страны», — отметила Дмитриева.

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