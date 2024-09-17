Почему для восстановления жилья важно стимулировать локальный бизнес — Finance.ua

Почему для восстановления жилья важно стимулировать локальный бизнес Сегодня 09:44

Почему для восстановления жилья важно стимулировать локальный бизнес

От того, как государство будет стимулировать восстановление и развитие бизнеса в Украине, будет частично зависеть восстановление как транспортной и социальной инфраструктуры, так и жилищного фонда.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на подкаст VoxUkraine.

Она сообщила, что по оценке Всемирного банка, ущерб Украины в результате полномасштабного вторжения по состоянию на начало текущего года составляет 499 млрд долларов. При этом больше всего пострадали транспортная и социальная инфраструктура и жилищный фонд. Но их восстановление будет зависеть в том числе от того, какие условия государство предложит бизнесу для продолжения его работы на территории страны, а не в других местах.

«За период великой войны россияне разрушили нам 23 тысячи километров дорог — колоссальная цифра с учетом всего. Кроме этого, разрушено более 55 млн квадратных метров жилья. И на его восстановление нам понадобится не менее 5 лет. Но будем ли мы восстанавливать все разрушенное жилье — большой вопрос, ведь далеко не все украинцы, потерявшие свое жилье, в Украину вернутся.

Она отметила, что потребности на восстановление сейчас составляют 485 млрд долларов. Но поскольку международные партнеры принципиально не финансируют оборонные нужды Украины, на это выделяется львиная часть бюджетных средств. Соответственно, на финансирование восстановления гражданской инфраструктуры и жилищного фонда средств остается не так уж много. И эти деньги зависят от того, сколько налогов заплатит украинский бизнес.

Следовательно, средства на восстановление будут зависеть от условий, которые государство предложит бизнесу для того, чтобы он восстанавливался и развивался именно на его территории.

«Это и помощь на местах, и льготное кредитование для предпринимателей во время военного положения, и масштабная дерегуляция, и расширение возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы „5−7-9%“ и многое другое», — отметила парламентарий.

Она также акцентировала, что важно стимулировать бизнес, который согласится запускаться, восстанавливаться и развиваться на деоккупированных и прифронтовых территориях. Соответственно, украинские громады должны сосредоточиться на всесторонней поддержке бизнеса, который не только создает рабочие места, но платит налоги, финансирует расходы, связанные с обороной нашего государства.

Ряд стимулов для предпринимателей, которые зайдут работать в громады, предусмотрели в законопроекте «Об основных принципах жилищной политики». Это, в частности:

Инфраструктурная поддержка — обеспечение доступа к критической инфраструктуре (дороги, электроснабжение, вода, интернет, медицинские и образовательные услуги);

Финансовые стимулы (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или другие формы финансовой поддержки для предпринимателей, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях;

Налоговые льготы для предпринимателей и физических лиц;

Поддержка инноваций и поощрение инвестиций;

Поощрение местного производства и потребления;

Информационная поддержка предпринимательства и обучение.

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