Как приватизировать огород по давности использования (алгоритм действий) — Finance.ua

Как приватизировать огород по давности использования (алгоритм действий) Сегодня 19:43 — Личные финансы

Как приватизировать огород по давности использования (алгоритм действий)

В Украине многие люди пользуются землей: возделывают огород возле дома, сажают картошку, держат участок в порядке. Но не всегда эта земля оформлена юридически.

Можно ли ее приватизировать по давности использования — особенно сейчас, во время войны. Об этом рассказал Земельный фонд Украины.

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Что такое приватизация по давности использования?

Это ситуация, когда человек много лет пользуется землей добросовестно, открыто и непрерывно, без надлежащего юридического оформления, но с фактическим владением и имеет право оформить эту землю на себя.

На какую землю распространяется

Огороды у дома (если нет правоустанавливающих документов);

Земля, которая использовалась не менее 15 лет;

Участок не должен быть в частной собственности другого лица или передан в аренду официально.

Во время действия военного положения в Украине упрощен ряд процедур, в частности:

ОМС могут более оперативно рассматривать обращения;

Некоторые регистрационные действия производятся в условиях упрощенного доступа к реестрам;

Оставшиеся без жилья или потерявшие землю в зоне боевых действий люди могут претендовать на другие участки — и это тоже открывает правовые возможности.

Но! Это не означает автоматическое право.

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Что нужно сделать

подготовить доказательства использования: фото, соседские подтверждения, старые квитанции, акты, решения сельсовета, инвентаризационные документы;

обратиться к юристу для анализа ситуации;

подать заявление в местный совет или суд — в зависимости от обстоятельств.

Что нужно сделать еще:

нужно проверить статус земли (может быть, она уже в собственности общины, государства или другого лица);

грамотно оформить все документы;

в некоторых случаях — защищать свое право через суд.

Справка Finance.ua:

Украинцы должны платить налог на землю, которой владеют или пользуются на условиях аренды. Но в отдельных случаях средства с людей не взимают. К примеру, если площадь участка не превышает установленную норму. Или в случае принадлежности к специальному перечню территорий.

Перечень определен статьей 283 Налогового кодекса. В документе говорится, что уплата земельного налога не распространяется на такие участки.

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