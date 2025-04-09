Как приватизировать огород по давности использования (алгоритм действий) — Finance.ua

Как приватизировать огород по давности использования (алгоритм действий)
В Украине многие люди пользуются землей: возделывают огород возле дома, сажают картошку, держат участок в порядке. Но не всегда эта земля оформлена юридически.
Можно ли ее приватизировать по давности использования — особенно сейчас, во время войны. Об этом рассказал Земельный фонд Украины.
Что такое приватизация по давности использования?
Это ситуация, когда человек много лет пользуется землей добросовестно, открыто и непрерывно, без надлежащего юридического оформления, но с фактическим владением и имеет право оформить эту землю на себя.
На какую землю распространяется
- Огороды у дома (если нет правоустанавливающих документов);
- Земля, которая использовалась не менее 15 лет;
- Участок не должен быть в частной собственности другого лица или передан в аренду официально.
Во время действия военного положения в Украине упрощен ряд процедур, в частности:
- ОМС могут более оперативно рассматривать обращения;
- Некоторые регистрационные действия производятся в условиях упрощенного доступа к реестрам;
- Оставшиеся без жилья или потерявшие землю в зоне боевых действий люди могут претендовать на другие участки — и это тоже открывает правовые возможности.
Но! Это не означает автоматическое право.
Что нужно сделать
- подготовить доказательства использования: фото, соседские подтверждения, старые квитанции, акты, решения сельсовета, инвентаризационные документы;
- обратиться к юристу для анализа ситуации;
- подать заявление в местный совет или суд — в зависимости от обстоятельств.
Что нужно сделать еще:
- нужно проверить статус земли (может быть, она уже в собственности общины, государства или другого лица);
- грамотно оформить все документы;
- в некоторых случаях — защищать свое право через суд.
Справка Finance.ua:
- Украинцы должны платить налог на землю, которой владеют или пользуются на условиях аренды. Но в отдельных случаях средства с людей не взимают. К примеру, если площадь участка не превышает установленную норму. Или в случае принадлежности к специальному перечню территорий.
- Перечень определен статьей 283 Налогового кодекса. В документе говорится, что уплата земельного налога не распространяется на такие участки.
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