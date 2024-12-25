Как правильно составить долговую расписку — Finance.ua

Как правильно составить долговую расписку Сегодня 10:17 — Личные финансы

Как правильно составить долговую расписку, Фото: freepik

Долговая расписка — это письменный документ, подтверждающий условия договора займа между сторонами. Многие украинцы сталкиваются с необходимостью оформить долговую расписку, но не всегда знают требования действующего законодательства.

Об этом пишет Новости.Live.

Что такое долговая расписка

Согласно статье 1047 Гражданского кодекса Украины, долговая расписка подтверждает заключение договора займа, но не является самим договором. Она документирует условия займа и возврат средств.

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Согласно статье 1046 Гражданского кодекса Украины, по договору займа одна сторона (займодатель) передает другой стороне (заемщику) денежные средства или другие определенные вещи, а заемщик обязуется вернуть займодателю такую ​​же сумму денег или равное количество вещей того же вида и качества.

Договор займа должен заключаться в письменном виде, если его сумма превышает в 10 раз установленный законом не облагаемый налогом минимум доходов граждан, который на 2024 год составляет 170 грн.

Если займодателем является юридическое лицо, договор заключается независимо от суммы. Договор считается заключенным, когда деньги или другие определенные вещи переданы.

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Долговую расписку можно составить в следующих формах:

простая письменная, то есть без нотариального удостоверения;

нотариально удостоверенная, то есть заверенная нотариусом.

Следует помнить, что любая расписка не может быть заключена в устной форме.

Такой документ должен заключаться в письменном виде, а значит, он сможет гарантировать, что заемные деньги будут возвращены вам. Если у вас не будет такой расписки, то взыскать деньги в судебном порядке не выйдет.

Как выглядит долговая расписка

Долговая расписка заключается в произвольной письменной форме, но должна содержать следующее:

название (расписка или долговая расписка);

полные данные того, кто получает средства (ФИО, дата рождения, паспортные данные или ИНН, адрес проживания/регистрации), а все данные указываются полностью и без сокращений;

полные данные того, кто предоставил средства (ФИО, дата рождения, паспортные данные или ИНН, адрес проживания/регистрации);

точную сумму денежных средств цифрами и прописью (буквами);

валюту, в которой переданы средства: доллары США, евро, гривны и т. п. ;

; конкретную дату или событие, до которой лицо должно вернуть денежные средства;

подписи сторон;

дату заключения.

Кроме того, важно помнить, что расписки о передаче денег и долговые расписки лучше писать вручную, чем печатать на компьютере.

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Лицо, получающее деньги, должно собственноручно написать расписку. Это необходимо для того, чтобы никто потом не отрицал факт написания этого документа, а если кто-то будет отрицать, он получит возможность провести экспертизу почерка.

Заявление не должно содержать много подчисток, описок, исправлений, ошибок и т. п. Необходимо, чтобы она была составлена ​​грамотно, кратко и по существу.

Напомним, договор займа и долговая расписка являются ключевыми документами, обеспечивающими юридическую основу возврата заемных средств. Если их нет, то необходимо использовать другие методы.

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