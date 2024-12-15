Боржник не повертає кошти, а розписки немає: що робити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Боржник не повертає кошти, а розписки немає: що робити

Особисті фінанси
66
Боржник не повертає кошти, а розписки немає: що робити
Боржник не повертає кошти, а розписки немає: що робити, Фото: freepik
Часто українці дають в борг знайомим без розписки, а просто скріпивши угоду на словах. Однак іноді це може обернутися ситуацією, коли позичені кошти не повертають, а документів, що підтверджують борг, немає.
Про те, що робити тим, хто дав гроші в борг без розписки, розповідає «Новини.Live».

Як повернути борг

Договір позики та боргова розписка є ключовими документами, які забезпечують юридичну основу для повернення позичених коштів. Якщо їх немає, необхідно звертатися до інших методів.
Читайте також
Юристка Олена Миколаєнко запропонувала кілька способів, як повернути борг без письмових підтверджень:
  • усна домовленість. Спробуйте поговорити з боржником, з’ясувати причини несплати та спільно знайти рішення;
  • свідки та докази. Якщо при укладенні угоди були свідки або інші підтвердження (листування, голосові повідомлення), вони можуть допомогти довести факт позики;
  • правові дії. У разі відмови боржника можна звернутися до поліції чи подати позов до суду.

Як повернути борг через суд

Якщо мирного вирішення не вдалося досягти, наступним кроком може бути судовий процес.
Читайте також
Це може бути складно, тому важливо звернутися до досвідченого адвоката, який зможе відстояти інтереси позивача і довести наявність боргу.
Важливо зібрати усі докази, що конкретна особа винна вам гроші. Зокрема:
  • листування та переписки сторін;
  • голосові повідомлення і записані розмови;
  • покази свідків;
  • банківські квитанції про перекази коштів на рахунок чи карту;
  • звернення до поліції тощо.
На основі зібраних доказів адвокат підготує позовну заяву до суду. Навіть на етапі юридичного консультування та збору доказів можна повернути кошти, обираючи менш радикальні методи.
Читайте також
Часто боржники не готові до судового процесу, тому готові виплатити всю суму, аби уникнути відповідальності.
Однак, слід зазначити, що в деяких випадках навіть рішення суду не гарантує успіху. Боржник може не мати коштів на рахунку, доходу чи майна для конфіскації, що ускладнює виконання судового рішення.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.