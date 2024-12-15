Боржник не повертає кошти, а розписки немає: що робити — Finance.ua

Боржник не повертає кошти, а розписки немає: що робити Сьогодні 12:14 — Особисті фінанси

Боржник не повертає кошти, а розписки немає: що робити, Фото: freepik

Часто українці дають в борг знайомим без розписки, а просто скріпивши угоду на словах. Однак іноді це може обернутися ситуацією, коли позичені кошти не повертають, а документів, що підтверджують борг, немає.

Про те, що робити тим, хто дав гроші в борг без розписки, розповідає «Новини.Live».

Як повернути борг

Договір позики та боргова розписка є ключовими документами, які забезпечують юридичну основу для повернення позичених коштів. Якщо їх немає, необхідно звертатися до інших методів.

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Юристка Олена Миколаєнко запропонувала кілька способів, як повернути борг без письмових підтверджень:

усна домовленість. Спробуйте поговорити з боржником, з’ясувати причини несплати та спільно знайти рішення;

Спробуйте поговорити з боржником, з’ясувати причини несплати та спільно знайти рішення; свідки та докази. Якщо при укладенні угоди були свідки або інші підтвердження (листування, голосові повідомлення), вони можуть допомогти довести факт позики;

Якщо при укладенні угоди були свідки або інші підтвердження (листування, голосові повідомлення), вони можуть допомогти довести факт позики; правові дії. У разі відмови боржника можна звернутися до поліції чи подати позов до суду.

Як повернути борг через суд

Якщо мирного вирішення не вдалося досягти, наступним кроком може бути судовий процес.

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Це може бути складно, тому важливо звернутися до досвідченого адвоката, який зможе відстояти інтереси позивача і довести наявність боргу.

Важливо зібрати усі докази, що конкретна особа винна вам гроші. Зокрема:

листування та переписки сторін;

голосові повідомлення і записані розмови;

покази свідків;

банківські квитанції про перекази коштів на рахунок чи карту;

звернення до поліції тощо.

На основі зібраних доказів адвокат підготує позовну заяву до суду. Навіть на етапі юридичного консультування та збору доказів можна повернути кошти, обираючи менш радикальні методи.

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Часто боржники не готові до судового процесу, тому готові виплатити всю суму, аби уникнути відповідальності.

Однак, слід зазначити, що в деяких випадках навіть рішення суду не гарантує успіху. Боржник може не мати коштів на рахунку, доходу чи майна для конфіскації, що ускладнює виконання судового рішення.

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