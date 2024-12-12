Заборгованість іноземних держав перед росією встановила рекорд за 25 років — Finance.ua
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Заборгованість іноземних держав перед росією встановила рекорд за 25 років

Світ
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кремль продовжує радянську практику багатомільярдних вливань у лояльні режими за кордоном, незважаючи на дефіцит федерального бюджету і скорочення видатків на соціальну підтримку громадян і великі проєкти охорони здоров’я.
Заборгованість іноземних держав перед росією встановила рекорд із 1999 року — $30,1 млрд, повідомляє The Moscow Times із посиланням на статистику Світового банку.
За 2023 рік, за даними СБ, росія видала позик і кредитів більш ніж на $2,5 млрд, а також пробачила і списала зобов’язання низці країн. Найбільше кредитів від москви отримав Єгипет: його борг збільшився на $1,45 млрд.
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$745 млн кремль позичив Бангладеш, $363 млн — Індії. Крім того, $41,3 млн отримав Узбекистан, $19,9 млн — уряд талібів в Афганістані, 16,9 млн — Нікарагуа. Ще близько $26 млн у сумі дісталося Замбії, Ємену, Шрі-Ланці, Еквадору та Судану.
Близько $700 млн боргу росія пробачила Сомалі, зокрема зобов’язання, які зберігалися ще з часів СРСР. Одночасно, за даними Світового банку, на $487 млн знизилася заборгованість білорусі, якій російський диктатор володимир путін дозволив відтермінувати платежі за кредитами 2023 року на 2029−34 рр. Крім того, на $117 млн скоротилася заборгованість Сербії, на $40 млн — Вірменії.
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Загальний обсяг нових кредитів у перерахунку на рублі за поточним курсом (103,27 рубля, за даними ЦБ на 11 грудня) становив 257 млрд рублів. Це можна порівняти з бюджетом великого російського регіону, такого як Іркутська область (270 млрд рублів), і річним бюджетом усього нацпроєкту «Охорона здоров’я» (290 млрд рублів).
Кредити «дружнім» країнам кремль видав, попри дефіцит бюджету: торік він становив 3,2 трлн рублів, а цього року, за оцінками Мінфіну, досягне 3,3 трлн рублів.
До бюджету майбутнього року уряд країни-агресора заклав 1,2 трлн рублів дефіциту і скорочення витрат за статтею «соціальна політика», куди включено витрати на пенсії та допомогу громадянам: вона стиснеться з 7,731 трлн рублів до 6,492 трлн.
За матеріалами:
НВ
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