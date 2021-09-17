Долговая расписка: как себя обезопасить

Вопросы, касающиеся долговых расписок, весьма распространены. Ведь каждый в своей жизни одалживал деньги или брал в долг. Хорошо, если это небольшая сумма, которую сосед просит одолжить до зарплаты. Но есть такие ситуации, когда сумма займа значительна, а стороны даже не заключают письменный договор, ограничиваясь устной договоренностью.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, как обезопасить себя от невозврата долга или несвоевременного возврата.

Как объясняет Координационный центр по предоставлению правовой помощи, законодательством определено, что по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть заимодателю такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества.

Договор займа является заключенным с момента передачи денег или других вещей, определенных родовыми признаками.

Расписка – это документ, который подтверждает передачу и получение денег, материальных ценностей, документов и т. п. от учреждения или частного лица.

Итак, первый этап, как в интересах заимодавца, так и заемщика – нужно заключать договор займа только в письменной форме и в подтверждение его заключения выдавать расписку, написанную заемщиком.

При написании расписки стоит выделить основные реквизиты, которые обязательно нужно указывать:

дата и место составления;

фамилия, имя и отчество заемщика, его паспортные данные и место жительства (фактического проживания), ID код;

фамилия, имя и отчество заимодавца, его место жительства и паспортные данные;

долговая сумма (точная сумма и валюта) (следует указать как цифрами, так и прописью);

конкретную дату, когда долг должен быть возвращен;

подписи сторон;

фамилия, имя и отчество свидетелей (по меньшей мере 2-х) их паспортные данные и место жительства (и фактического проживания), подписи.

Если по договоренности между заимодавцем и заемщиком суммы средств будут установлены проценты за пользование средствами, их нужно четко конкретизировать. Например 1% от общей суммы займа за каждый месяц просрочки, за каждый день просрочки и т. д.

Если проценты не установлены, законодательством обеспечен обязательный размер, на который кредитор в любом случае имеет право на получение от суммы займа и штрафные санкции в случае неисполнения обязательства.

Важно указать не только о том, что заемщик взял определенную сумму денег, но и то, что он обязуется ее вернуть. Лишь в этом случае будет браться во внимание имеющееся обязательство и основание для иска.

Если в договоре займа или в расписке не определена конечная дата возврата денежных средств, заемщик должен вернуть их в течение 30 дней с момента предъявления требования от заимодавца. В момент возврата заемщиком денежных средств, ему обязательно нужно забрать долговую расписку, которую он писал при получении денежных средств.

Нужно ли нотариально заверять долговую расписку или договор займа?

Долговая расписка не относится к обязательным видам договоров, подлежащих нотариальному заверению. То есть, нотариальное заверение сделки по расписке – дело сугубо добровольное.

Нотариально заверенный договор займа имеет некоторое преимущество в случае нарушения должником условий договора. Так, при нарушении должником сроков возврата, по нотариально заверенным договором займа, кредитор имеет право обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи, который имеет силу исполнительного документа, который, в свою очередь, минуя судебную процедуру взыскания задолженности по договору, может быть передан непосредственно государственной исполнительной службе для принудительного исполнения.

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