Долговую расписку нужно заверять у нотариуса

Примерно 70% судебных решений выносят в пользу заимодавца, заметил правозащитник Эдуард Багиров. Суд может наложить арест на имущество должника или запретить ему выезд за границу. Это зависит от суммы займа.

“Расписка о получении средств обладает полной юридической силой при возврате долга, – говорит юрист. – Если заемщик добровольно, без принуждения предоставил расписку заимодавцу, должен выполнить условия расписки по времени и сумме денег. В случае невыполнения, кредитор может обратиться в суд с исковым заявлением. Решением суда ответчика обяжут вернуть деньги”.

Наличие нотариально оформленной расписки позволяет обращаться сразу к частному или государственному исполнителю. Он открывает исполнительное производство. В его рамках арестовывают счета или имущество должника.

“Если должник потратил деньги не по назначению, а например, прогулял в казино и не возвращает их, – это уже мошенничество, – говорит адвокат. – Бывает, например, бандиты заставили человека дать расписку, а потом через нее требуют деньги. Это уже рассматривается в рамках уголовного дела”.

Наличие нотариально оформленной расписки позволяет обращаться сразу к частному или государственному исполнителю.

В случае отсутствия расписки необходимо доказать факт о передаче и получении средств другим лицом. Это могут быть фото или видеозаписи. Также факт получения средств заемщиком может засвидетельствовать третье лицо.

“Когда срок отдачи долга проходит, заимодавцу следует заказным письмом отправить должнику копию расписки и уведомление о том, что необходимо вернуть заем, – рассказывает Эдуард Багиров. – Даже если заемщик будет игнорировать уведомление, это посчитают попыткой в досудебном порядке вернуть ссуду. Уведомление можно отправить в виде обычного SMS-сообщения или в мессенджере. Также в присутствии третьих лиц можно начать разговор о возврате займа. Таким образом соберется база доказательств для судебного разбирательства”.