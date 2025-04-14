Как поляки относятся к приезду иностранцев в Польшу — опрос Сегодня 09:44 — Мир

Как поляки относятся к приезду иностранцев в Польшу — опрос

52 процента опрошенных поляков поддерживают приезд в Польшу иностранцев, у которых профессии, необходимые в стране.

Об этом говорится в опросе, проведенном CBOS, пишет Inpoland.net

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Опрос проводился по смешанной процедуре на репрезентативной именной выборке 965 совершеннолетних жителей Польши, собранной из реестра PESEL в период с 6 по 16 февраля 2025 года.

Возросло количество поляков, лично знакомых с иностранцами — 55%. Обычно у поляков есть знакомые среди украинцев, белорусов, грузин, молдаван. Среди иностранцев знакомые есть чаще всего у людей в возрасте до 44 лет, преимущественно у горожан.

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Ответы опрошенных свидетельствуют, что в первую очередь Польша должна принимать тех лиц, в которых нуждается страна, а лишь затем тех, кому нужна помощь.

52% респондентов считают , что нужно разрешить пребывание в Польше только иностранцам, имеющим профессии, нужные на польском рынке труда.

, что нужно разрешить пребывание в Польше только иностранцам, имеющим профессии, нужные на польском рынке труда. 43% опрошенных поддерживают приезд в Польшу членов семей иностранцев, которые уже проживают в Польше.

поддерживают приезд в Польшу членов семей иностранцев, которые уже проживают в Польше. 42% считают, что молодым людям, желающим работать и создавать семьи в Польше, нужно разрешить поселиться в стране.

что молодым людям, желающим работать и создавать семьи в Польше, нужно разрешить поселиться в стране. 40% высказались за прием иностранцев, близких к полякам по культуре или религии.

за прием иностранцев, близких к полякам по культуре или религии. 36% людей открыты к наплыву беженцев в Польшу — людей, бегущих от разного рода угроз.

открыты к наплыву беженцев в Польшу — людей, бегущих от разного рода угроз. 10% участников опроса полагают, что поселиться в Польше могут все желающие.

опроса полагают, что поселиться в Польше могут все желающие. 6% вообще против поселения иностранцев в Польше.

69% респондентов считают, что иностранцы слишком обременяют систему социальных выплат.

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66% разделяют мнение, что присутствие иностранцев способствует росту преступности в Польше.

55% респондентов считают, что иностранцы снижают цены на рынке труда.

65% респондентов знают, что иностранцы платят налоги в государственный бюджет, а 51% считают, что Польше нужны иностранцы, поскольку польское общество стареет.

Справка Finance.ua:

В конце 2024 года средний месячный заработок брутто по стране составил 8821,25 злотых. Однако в крупных городах показатели существенно выше.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Кракове — 10 678,92 злотых. Это на 3,4% больше, чем в ноябре, и на 9,6% больше, чем в декабре 2023 года. Наибольший рост наблюдался в сферах культуры, развлечений и отдыха (+44,2%) и недвижимости (+17,3%). В то же время в транспортной и складской отраслях зарплаты снизились на 3%.

На втором месте — Гданьск, где средний заработок составил 10 640,11 злотых. Здесь наиболее возросли доходы в сфере недвижимости (+19,5%), тогда как в гостинично-ресторанном секторе наблюдалось незначительное снижение — на 0,1%.

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