Ведущие руководители бизнеса Европы просят ЕС приостановить действие Закона об искусственном интеллекте — Finance.ua
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Ведущие руководители бизнеса Европы просят ЕС приостановить действие Закона об искусственном интеллекте

Технологии&Авто
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Ведущие руководители бизнеса Европы просят ЕС приостановить действие Закона об искусственном интеллекте
Ведущие руководители бизнеса Европы просят ЕС приостановить действие Закона об искусственном интеллекте
Группа из 46 руководителей крупнейших европейских компаний в открытом письме в четверг призвала Брюссель приостановить введение Закона об искусственном интеллекте.
Об этом сообщает Politico, ссылаясь на документ.
«Мы призываем Еврокомиссию предусмотреть двухлетнюю „остановку часов“ в отношении Закона об искусственном интеллекте, прежде чем ключевые обязательства вступят в силу», — говорится в обращении.
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Письмо подписали такие компании как Airbus, TotalEnergies, Lufthansa, ASML, Mistral и другие гиганты из широкого круга отраслей промышленности.
Этот знаковый технологический регламент попал под пристальное внимание в Брюсселе в рамках усилий чиновников Европейского Союза по сокращению бюрократических процедур по стимулированию экономики. В частности, Закон об искусственном интеллекте подвергся сильному лоббистскому давлению со стороны американских технологических гигантов в последние месяцы.
Руководитель технического отдела Европейской комиссии Хенна Вирккунен на этой неделе сообщила Politico, что она решит, следует ли приостановить внедрение до конца августа, если стандарты и руководящие принципы по имплементации закона не будут готовы вовремя.
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Главные чиновники выразили сожаление по поводу того, что «нечеткие, дублирующие и усложняющиеся правила ЕС» нарушают их возможности вести бизнес в Европе. Они добавили, что пауза будет сигнализировать о том, что ЕС серьезно настроен на упрощение и конкурентоспособность для новаторов и инвесторов.
В письме говорится, что пауза должна касаться как положений об искусственном интеллекте общего назначения, которые вступают в силу 2 августа, так и систем, классифицированных как высокорисковые, к которым эти правила должны применяться в августе 2026 года.
По материалам:
УНН
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