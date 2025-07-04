Ведущие руководители бизнеса Европы просят ЕС приостановить действие Закона об искусственном интеллекте — Finance.ua

Ведущие руководители бизнеса Европы просят ЕС приостановить действие Закона об искусственном интеллекте 04.07.2025, 02:13 — Технологии&Авто

Ведущие руководители бизнеса Европы просят ЕС приостановить действие Закона об искусственном интеллекте

Группа из 46 руководителей крупнейших европейских компаний в открытом письме в четверг призвала Брюссель приостановить введение Закона об искусственном интеллекте.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на документ.

«Мы призываем Еврокомиссию предусмотреть двухлетнюю „остановку часов“ в отношении Закона об искусственном интеллекте, прежде чем ключевые обязательства вступят в силу», — говорится в обращении.

Письмо подписали такие компании как Airbus, TotalEnergies, Lufthansa, ASML, Mistral и другие гиганты из широкого круга отраслей промышленности.

Этот знаковый технологический регламент попал под пристальное внимание в Брюсселе в рамках усилий чиновников Европейского Союза по сокращению бюрократических процедур по стимулированию экономики. В частности, Закон об искусственном интеллекте подвергся сильному лоббистскому давлению со стороны американских технологических гигантов в последние месяцы.

Руководитель технического отдела Европейской комиссии Хенна Вирккунен на этой неделе сообщила Politico, что она решит, следует ли приостановить внедрение до конца августа, если стандарты и руководящие принципы по имплементации закона не будут готовы вовремя.

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Главные чиновники выразили сожаление по поводу того, что «нечеткие, дублирующие и усложняющиеся правила ЕС» нарушают их возможности вести бизнес в Европе. Они добавили, что пауза будет сигнализировать о том, что ЕС серьезно настроен на упрощение и конкурентоспособность для новаторов и инвесторов.

В письме говорится, что пауза должна касаться как положений об искусственном интеллекте общего назначения, которые вступают в силу 2 августа, так и систем, классифицированных как высокорисковые, к которым эти правила должны применяться в августе 2026 года.

УНН По материалам:

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