Популярность автомобилей из Китая выросла на 50% за год: какие модели выбирают автомобилисты — Finance.ua

Популярность автомобилей из Китая выросла на 50% за год: какие модели выбирают автомобилисты
В июле украинский автопарк пополнило 2072 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что вполовину больше, чем в июле прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из этого количества новых авто было 1707 (+52%), а подержанных — 365 (+40%).
Абсолютное большинство составляли электромобили — 89% от общего количества.
ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus — 391 авто;
- Honda eNS1 — 206 авто;
- Volkswagen ID. Unyx — 131 авто;
- Zeekr 7X — 104 авто;
- Audi Q4 — 89 автомобилей.
ТОП-5 моделей подержанных легковушек из Китая:
- BYD Song Plus — 28 авто;
- Audi Q4 — 27 авто;
- BYD Sea Lion 07 — 24 авто;
- Polestar 2 — 23 авто;
- Zeekr 001 — 22 авто.
Напомним, в августе украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы легковушек в возрасте до 5 лет.
Наибольшую долю в сегменте молодых автомобилей заняли электромобили — 48%.
