Популярность автомобилей из Китая выросла на 50% за год: какие модели выбирают автомобилисты — Finance.ua

Популярность автомобилей из Китая выросла на 50% за год: какие модели выбирают автомобилисты

В июле украинский автопарк пополнило 2072 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что вполовину больше, чем в июле прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Из этого количества новых авто было 1707 (+52%), а подержанных — 365 (+40%).

Абсолютное большинство составляли электромобили — 89% от общего количества.

ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus — 391 авто;

Honda eNS1 — 206 авто;

Volkswagen ID. Unyx — 131 авто;

Zeekr 7X — 104 авто;

Audi Q4 — 89 автомобилей.

ТОП-5 моделей подержанных легковушек из Китая:

BYD Song Plus — 28 авто;

Audi Q4 — 27 авто;

BYD Sea Lion 07 — 24 авто;

Polestar 2 — 23 авто;

Zeekr 001 — 22 авто.

Напомним, в августе украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы легковушек в возрасте до 5 лет.

Наибольшую долю в сегменте молодых автомобилей заняли электромобили — 48%.

