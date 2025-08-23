Популярность автомобилей из Китая выросла на 50% за год: какие модели выбирают автомобилисты — Finance.ua
Популярность автомобилей из Китая выросла на 50% за год: какие модели выбирают автомобилисты

Технологии&Авто
Популярность автомобилей из Китая выросла на 50% за год: какие модели выбирают автомобилисты
В июле украинский автопарк пополнило 2072 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что вполовину больше, чем в июле прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из этого количества новых авто было 1707 (+52%), а подержанных — 365 (+40%).
Абсолютное большинство составляли электромобили — 89% от общего количества.
ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:
  • BYD Song Plus — 391 авто;
  • Honda eNS1 — 206 авто;
  • Volkswagen ID. Unyx — 131 авто;
  • Zeekr 7X — 104 авто;
  • Audi Q4 — 89 автомобилей.
ТОП-5 моделей подержанных легковушек из Китая:
  • BYD Song Plus — 28 авто;
  • Audi Q4 — 27 авто;
  • BYD Sea Lion 07 — 24 авто;
  • Polestar 2 — 23 авто;
  • Zeekr 001 — 22 авто.
Напомним, в августе украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы легковушек в возрасте до 5 лет.
Наибольшую долю в сегменте молодых автомобилей заняли электромобили — 48%.
По материалам:
Finance.ua
Авто
