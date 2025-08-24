Возвращение легенды: британцы возродили культовый суперкар McLaren F1 (фото) — Finance.ua

Возвращение легенды: британцы возродили культовый суперкар McLaren F1 (фото)
Создатель McLaren F1 Гордон Марри решил создать современный вариант суперкара. Выпустят всего 5 купе Gordon Murray S1 LM стоимостью в несколько миллионов долларов. Новинку представили на Неделе авто в Монтерее.
Подробности раскрыли на сайте британского автопроизводителя.
В качестве образца для подражания Гордон Марри выбрал лимитированный суперкар McLaren F1 LM 1995 года. Новый Gordon Murray S1 LM не только сохраняет концепцию этой модели, но и копирует его дизайн.
Суперкар сохранил знакомый силуэт, у него схожий дизайн боковин и задней части. Сохранили и антикрыло, и поднимающиеся вверх двери. Единственное внешнее отличие Gordon Murray S1 LM — тоненькие диодные фары.
Как и McLaren F1, суперкар является трехместным. Водитель сидит по центру, а пассажиры — по бокам. На приборной панели циферблат тахометра соединяется с двумя дисплеями.
Новый Gordon Murray S1 LM оснащен высокооборотным 4,3-литровым V12, развивающим 700 л. с. при 12100 об/мин. Его разработала компания Cosworth, создававшая двигатели для «Формулы-1».
По примеру McLaren F1 моторный отсек украсили натуральным золотом для лучшей теплоизоляции. Выхлопную систему изготовили из титанового сплава. В паре с V12 работает 6-ступенчатая механическая КПП.
Поделиться новостью
Также по теме
Возвращение легенды: британцы возродили культовый суперкар McLaren F1 (фото)
BMW готовит конкурента для «Гелендвагена»: что о нем известно
Популярность автомобилей из Китая выросла на 50% за год: какие модели выбирают автомобилисты
Доходы крупных компаний от ИИ к 2028 году превысят $1 трлн
В Европе рекордные продажи электромобилей: 600 тысяч авто за квартал
Infiniti представила новый спортивный кроссовер QX65 Monograph (фото)