Возвращение легенды: британцы возродили культовый суперкар McLaren F1 (фото) — Finance.ua

Возвращение легенды: британцы возродили культовый суперкар McLaren F1 (фото) 24.08.2025, 01:07 — Технологии&Авто

Возвращение легенды: британцы возродили культовый суперкар McLaren F1 (фото), Фото: Gordon Murray Automotive

Создатель McLaren F1 Гордон Марри решил создать современный вариант суперкара. Выпустят всего 5 купе Gordon Murray S1 LM стоимостью в несколько миллионов долларов. Новинку представили на Неделе авто в Монтерее.

Подробности раскрыли на сайте британского автопроизводителя.

В качестве образца для подражания Гордон Марри выбрал лимитированный суперкар McLaren F1 LM 1995 года. Новый Gordon Murray S1 LM не только сохраняет концепцию этой модели, но и копирует его дизайн.

Фото: Gordon Murray Automotive

Суперкар сохранил знакомый силуэт, у него схожий дизайн боковин и задней части. Сохранили и антикрыло, и поднимающиеся вверх двери. Единственное внешнее отличие Gordon Murray S1 LM — тоненькие диодные фары.

Фото: Gordon Murray Automotive

Как и McLaren F1, суперкар является трехместным. Водитель сидит по центру, а пассажиры — по бокам. На приборной панели циферблат тахометра соединяется с двумя дисплеями.

Фото: Gordon Murray Automotive

Новый Gordon Murray S1 LM оснащен высокооборотным 4,3-литровым V12, развивающим 700 л. с. при 12100 об/мин. Его разработала компания Cosworth, создававшая двигатели для «Формулы-1».

Фото: Gordon Murray Automotive

По примеру McLaren F1 моторный отсек украсили натуральным золотом для лучшей теплоизоляции. Выхлопную систему изготовили из титанового сплава. В паре с V12 работает 6-ступенчатая механическая КПП.

