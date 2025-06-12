Искусственный интеллект меняет работу начинающих в QA (подробности) — Finance.ua

Искусственный интеллект меняет работу начинающих в QA (подробности) Сегодня 19:40 — Финтех и Карты

Искусственный интеллект меняет работу начинающих в QA (подробности)

По данным зимнего зарплатного опроса DOU, 74% украинских QA используют ИИ-инструменты в своей работе.

Об этом говорится в аналитике dou

Интересно, что больше всего — General QA и SDET — по 83%. Чуть меньше автоматизаторы и мануальщики — 81% и 69% соответственно.

Меньше всего ИИ в работе используют Embedded QA — 63%.

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Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что лучше всего в тестировании ИИ может делать рутинные и автоматические задачи.

Соотношение задач, которые может выполнить ИИ, и задач тестировщика, следует оценивать в зависимости от параметров работы.

Если в команде отлажены процессы, то ИИ может выполнять около 60% работы мануальщика и около 30% работы автоматизатора.

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Как ИИ решает нестандартные сценарии в QA

В настоящее время ИИ ограниченно эффективен в тестировании нетипичных или креативных сценариев, делятся собеседники. В частности, у него пока слишком узкий доступ к специфическому проектному контексту.

Какие задачи джуна ИИ не сможет выполнить

ИИ не сможет выполнять задачи, где присутствует человеческий фактор. Например, когда нужно поставить себя на место пользователя и потестировать приложение на удобство и доступность.

Кроме того, даже «умный» ИИ-агент может некорректно решать задачи. К примеру, ИИ, которому поручили исправить ошибки в юнит-тестах, может выбрать самый простой путь — не починить код, а просто отключить проблемный тест.

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