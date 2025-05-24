ИИ-помощник для водителей: Google внедрит Gemini в автомобили с Android Auto — Finance.ua

ИИ-помощник для водителей: Google внедрит Gemini в автомобили с Android Auto
Google внедрит Gemini, свой генеративный искусственный интеллект, во все автомобили, поддерживающие Android Auto, в течение следующих нескольких месяцев.
Об этом сообщает techcrunch.
Gemini появятся в Android Auto двумя основными способами.
Во-первых, Gemini будет работать как гораздо более мощный умный голосовой помощник.
Водители смогут просить Gemini отправлять текстовые сообщения, воспроизводить музыку и другое, что Google Assistant уже мог делать.
Разница состоит в том, что пользователям не придется быть такими роботоподобными со своими командами благодаря возможностям Gemini, ведь он базируется на естественном языке.
К примеру, Gemini сможет находить хорошие рестораны вдоль запланированного маршрута, при этом будет анализировать списки и отзывы Google, чтобы отвечать на более конкретные запросы (например, где поесть вкусный борщ в радиусе 5 километров).
Другая функция Gemini — участвовать в полноценных разговорах о… чем угодно. Можно поболтать об идеях для путешествий на весенние каникулы или организовать с ИИ мозговой штурм рецептов, которые понравятся 10-летнему ребенку.
Gemini на Android Auto и Google Built-In появится во всех странах, уже имеющих доступ к генеративной модели искусственного интеллекта компании, и будет поддерживать более 40 языков. Будет ли среди них украинский — неизвестно, однако сейчас Gemini без проблем общается на нем.
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