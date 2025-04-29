Google Chat получит возможность планирования сообщений и поддержки Gemini AI — Finance.ua

Google Chat получит возможность планирования сообщений и поддержки Gemini AI 29.04.2025, 01:37 — Технологии&Авто

Google Chat получит возможность планирования сообщений и поддержки Gemini AI

Google готовит серьезное обновление корпоративного мессенджера Google Chat, которое принесет новые функции для удобства пользователей. В скором времени в приложении появится возможность планировать отправку сообщений, а также будет интегрирован искусственный интеллект Gemini для улучшения работы с перепиской.

Компания планирует внедрить функцию планирования сообщений, которая позволит выбирать точное время и дату их отправки. Это нововведение пригодится тем, кто работает с командами в разных часовых поясах или хочет лучше организовать свою коммуникацию.

Кроме того, у Google Chat появится интеграция с Gemini AI — собственной разработкой Google в сфере искусственного интеллекта. Благодаря этому пользователи получат возможность:

быстрее формулировать ответы;

создавать краткие резюме переписок;

улучшать эффективность коммуникации без дополнительных усилий.

Интеграция искусственного интеллекта Gemini

Gemini станет помощником в ежедневной работе, в частности, в обработке больших объемов информации и автоматизации рутинных задач в чатах. Предполагается, что пользователи могут легко вызвать искусственный интеллект через панель инструментов без необходимости перехода в отдельное приложение.

Появление Gemini в Google Chat происходит на фоне активного внедрения AI-решений в сервисы компании, в частности Gmail, Google Docs и другие продукты Google Workspace.

Когда ждать обновления

По предварительным данным, новые функции уже тестируются в мобильном приложении Google Chat для Android. Ожидается, что общедоступное развертывание состоится в ближайшие месяцы 2025 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.