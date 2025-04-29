Google Chat получит возможность планирования сообщений и поддержки Gemini AI — Finance.ua
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Google Chat получит возможность планирования сообщений и поддержки Gemini AI

Технологии&Авто
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Google Chat получит возможность планирования сообщений и поддержки Gemini AI
Google Chat получит возможность планирования сообщений и поддержки Gemini AI
Google готовит серьезное обновление корпоративного мессенджера Google Chat, которое принесет новые функции для удобства пользователей. В скором времени в приложении появится возможность планировать отправку сообщений, а также будет интегрирован искусственный интеллект Gemini для улучшения работы с перепиской.
Компания планирует внедрить функцию планирования сообщений, которая позволит выбирать точное время и дату их отправки. Это нововведение пригодится тем, кто работает с командами в разных часовых поясах или хочет лучше организовать свою коммуникацию.
Кроме того, у Google Chat появится интеграция с Gemini AI — собственной разработкой Google в сфере искусственного интеллекта. Благодаря этому пользователи получат возможность:
  • быстрее формулировать ответы;
  • создавать краткие резюме переписок;
  • улучшать эффективность коммуникации без дополнительных усилий.

Интеграция искусственного интеллекта Gemini

Gemini станет помощником в ежедневной работе, в частности, в обработке больших объемов информации и автоматизации рутинных задач в чатах. Предполагается, что пользователи могут легко вызвать искусственный интеллект через панель инструментов без необходимости перехода в отдельное приложение.
Появление Gemini в Google Chat происходит на фоне активного внедрения AI-решений в сервисы компании, в частности Gmail, Google Docs и другие продукты Google Workspace.

Когда ждать обновления

По предварительным данным, новые функции уже тестируются в мобильном приложении Google Chat для Android. Ожидается, что общедоступное развертывание состоится в ближайшие месяцы 2025 года.
По материалам:
nnews.com
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