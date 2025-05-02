Google обновил функцию редактирования изображений в Gemini — Finance.ua
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Google обновил функцию редактирования изображений в Gemini

Технологии&Авто
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Google обновил функцию редактирования изображений в Gemini
Google обновил функцию редактирования изображений в Gemini
Приложение чат-бота Google Gemini теперь позволяет редактировать как изображения, созданные искусственным интеллектом, так и фотографии, загруженные с телефона или компьютера.
Об этом сообщила компания на своем сайте.
Функция редактирования изображений в Gemini начнет постепенно внедряться сегодня. В ближайшие недели услуга станет доступна для пользователей в большинстве стран и будет поддерживать более 45 языков.
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Подобно недавно обновленному инструменту редактирования изображений в ChatGPT новый встроенный редактор изображений Gemini теоретически может достигать лучших результатов, чем отдельные генераторы изображений с искусственным интеллектом.
Gemini теперь предлагает «многолетний» процесс редактирования, который, по словам компании, обеспечивает более «богатые и более контекстные» ответы на каждый запрос с интеграцией текста и изображений. Пользователи могут менять фон изображений, заменять объекты, добавлять новые элементы и т. п. непосредственно в Gemini.
По материалам:
Forbes.ua
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