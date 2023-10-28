Как получить сведения о доходах — инструкция ГНС
Украинцы могут получить сведения о доходах в смартфоне с помощью мобильного приложения «Моя налоговая».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Как это работает?
1. Необходимо загрузить приложение «Моя налоговая» в App Store или Google Play.
2. Идентифицироваться онлайн с использованием файлового или облачного КЭП любого поставщика.
3. Выбрать «Получить сведения о суммах уплаченных доходов» в разделе «Услуги».
4. Указать необходимый период, за который вы хотите получить сведения.
Результат придет через 5 минут.
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Напомним, Государственная налоговая служба разработала инструмент для получения электронных сервисов для граждан — приложение «Моя налоговая».
Это инструмент получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.
Сейчас более 28 тысяч пользователей, которые уже загрузили приложение «Моя налоговая».
Справка Finance.ua:
- Министерство финансов в настоящее время не может сократить расходы государственного бюджета, а также не имеет возможности изменять налоговую политику;
- министр финансов Сергей Марченко заявлял, что идея президента Владимира Зеленского о снижении налогов после войны может быть реализована. Не исключено, что это сделает уже другое правительство.
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