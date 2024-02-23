Как полномасштабная война повлияла на позиции Украины в международных рейтингах — Finance.ua

Как полномасштабная война повлияла на позиции Украины в международных рейтингах Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Как полномасштабная война повлияла на позиции Украины в международных рейтингах

Полномасштабная российская агрессия ударила по экономике Украины и в целом ухудшила уровень жизни в стране. Это сказалось на позициях Украины в международных рейтингах. В то же время в некоторых рейтингах, например, по мощи армии, свободе слова или уровню благотворительности наша страна показала рост.

Об этом пишет «Слово и дело».

Интересно было на фоне полномасштабной войны увидеть прогресс Украины в рейтинге сильнейших армий мира (оцениваются 60 категорий, в том числе количество военных подразделений, финансовое состояние, материально-технические возможности и т. п. ). В 2021 году нашей стране отвели 22 место, а в 2022-м — 15. В 2023 году Украина опустилась на три строчки в рейтинге.

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Также на фоне войны Украина продемонстрировала поразительный рост в мировом рейтинге благотворительности, поднявшись с 20 места в 2021 году до 2 места в 2023 году.

При составлении индекса учитывается привлечение граждан к благотворительности: помощь незнакомцам, пожертвование денег и волонтерство.

За два года улучшились позиции Украины в Европейском рейтинге открытости данных: 2021 год — 6 место, 2022 год — 2 место, 2023 год — 3 место.

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В первый год полномасштабной войны упала позиция Украины в рейтинге продовольственной безопасности. Он оценивает продовольственную безопасность в 113 странах по следующим критериям: доступность продуктов, наличие, качество и безопасность, а также устойчивость и адаптация.

В 2021 году Украина была на 58-м месте, а в 2022-м опустилась на 71-е. При этом в европейском рейтинге Украина заняла последнее место. В 2023 году данные по нашей стране вообще отсутствовали.

Ухудшилась позиция Украины в глобальном рейтинге по индексу социального прогресса. Он оценивает уровень обеспечения странами социальных и экологических потребностей граждан по 53 индикаторам в трех направлениях — удовлетворение базовых потребностей человека, обеспечение основ благополучия и медицинские услуги, обеспечение возможностей для людей.

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В 2021 году Украина была на 48 месте (это был рост на 15 позиций в год), в 2022-м опустилась на 52 место, в 2023-м — на 59.

Украина откатилась назад и в рейтинге самых миролюбивых стран мира — со 142 места в 2021 году до 157 в 2023 году. На место стран в рейтинге влияет наличие конфликтов или войн, количество смертей из-за них, отношения со странами-соседями, количество беженцев, уровень преступности и терроризма, уровень милитаризации и другие показатели.

В 2023 году Украину не включили в рейтинг экономической свободы. В 2021 году наша страна заняла 127 место из 177 стран, в первом квартале 2022-го опустилась на 130-е.

Удивительно, но, несмотря на текущую ситуацию, Украина поднялась во всемирном рейтинге счастья (оцениваются факторы, влияющие на счастье людей, в частности продолжительность жизни, здоровье, ВВП страны, социальная поддержка, чувство свободы во время принятия основных жизненных решений, щедрость людей и т. д. ).

В 2021 году Украина была на 110 месте (из 150), в 2022-м — на 98, в первом квартале 2023-го — на 92.

В 2022 году был значительный регресс в рейтинге свободы печати — 106 место по сравнению с 97 в 2021 году. В прошлом году Украина поднялась на 79-ю строчку.

В 2023 году Украину отнесли к странам, жители которых имеют умеренный уровень владения английским — 45 место в рейтинге владения английским. В 2021 году Украина была на 40 месте, а в 2022-м поднималась на 35.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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