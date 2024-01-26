Украина заняла 23-е место в рейтинге Worldsteel по объемам производства стали в 2023 году — Finance.ua

Украина заняла 23-е место в рейтинге Worldsteel по объемам производства стали в 2023 году Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Украина заняла 23-е место в рейтинге Worldsteel по объемам производства стали в 2023 году

Украина заняла 23-е место в рейтинге международной ассоциации Worldsteel по объемам производства стали в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении объединения предприятий «Укрметаллургпром».

Согласно ему, по результатам производства в 2023 году Украина заняла 23-ю позицию среди 71 страны — производителя стали с результатом 6,23 млн тонн, что на 0,6% ниже показателя 2022 года.

Читайте также Украина поднялась в рейтинге самых влиятельных паспортов мира

Первое место традиционно принадлежит Китаю: китайские металлурги в 2023 году выплавили 1 019,08 млн тонн стали, что на 0,11% выше показателя 2022 года.

Доля Китая в мировом производстве стали составляет 55,1%.

Второе место принадлежит Индии (производство увеличилось на 11,8% до 140,2 млн тонн), третье место — Японии (уменьшилось на 2,5% до 87 млн ​​тонн), четвертое — США (увеличилось на 0,16% до 80,7 млн ​​тонн), пятое — россии (увеличилось на 5,7% до 75,8 млн тонн), шестое — Южной Корее (увеличилось на 1,3% до 66,7 млн ​​тонн), седьмое — Германии (уменьшилось на 3,9% до 35,4 млн тонн), восьмое — Турции (уменьшилось на 4% до 33,7 млн ​​тонн), девятое — Бразилии (уменьшилось на 6,5% до 31,9 млн тонн), десятое — Ирану (увеличилось на 1,8% до 31,1 млн тонн).

Мировое производство стали в 2023 году составило 1 849,73 млн тонн, что на 0,02% ниже показателя 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.