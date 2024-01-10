Украина поднялась в рейтинге самых влиятельных паспортов мира — Finance.ua

Украина поднялась в рейтинге самых влиятельных паспортов мира Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Украина поднялась в рейтинге самых влиятельных паспортов мира

Украинский загранпаспорт занял 32-ю позицию в международном рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса.

Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 148 стран.

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Отмечается, что 32-ю позицию Украина разделяет с Гренадой и Сент-Люсией в Карибском море.

«Украина входит в топ-5 стран с наибольшим улучшением рейтинга за последние 10 лет (чистый общий прирост на 21 позицию). Она поднялась еще на две позиции за прошлый год», — добавили в компании.

Первое место разделяют между собой Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания (194 страны). Рейтинг замыкает Афганистан (28 стран).

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Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, распределяя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляет более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), поддерживающей крупнейшую в мире базу туристической информации.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассматриваемых стран биометрические.

Напомним, на начало января 2023 года украинский загранпаспорт занимал 36-ю позицию в международном рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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