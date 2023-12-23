Как менялось место Украины в рейтинге наиболее инновационных стран — Finance.ua

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Как менялось место Украины в рейтинге наиболее инновационных стран

Финтех и Карты
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Как менялось место Украины в рейтинге наиболее инновационных стран
Как менялось место Украины в рейтинге наиболее инновационных стран
Украина поднялась на две позиции в рейтинге «Глобальный инновационный индекс».
Что это за рейтинг? Рейтинг составляется на основе анализа около 80 показателей, характеризующих инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Индекс рассчитывается с помощью двух групп показателей — ресурсы и условия для инноваций, а также практические результаты инноваций. Уже 12 лет первую строчку рейтинга занимает Швейцария.

Как менялось место Украины в рейтинге?

Как менялось место Украины в рейтинге наиболее инновационных стран
Наибольший успех Украины в этом рейтинге — 43 место из 126 в 2018 году.
В 2007 году Украина оказалась на 75-м месте между Египтом и Марокко, в 2008—2009 годах — на 79-м месте между Кенией и Уругваем. В 2009—2010 годах Украина поднялась на 61 место, впереди был Таиланд, строчкой ниже — Тунис.
В 2011 году Украина улучшила свою позицию на одну строчку, а в 2012 году снова откатилась назад — 63 место из 141. В 2013 Украина опустилась в рейтинге на 71 место — между Тунисом и Монголией. В 2014 и 2015 годах Украина занимала 63 и 64 место соответственно.
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В 2016 году Украина была на 56-м месте между Монголией и Бахрейном, в 2017 году — на 50-м месте между Катаром и Таиландом.
В 2018 году Украина поднялась до 43 места, набрав 38,5 балла — исторический результат. Высокие позиции Украина заняла в категориях «Человеческий капитал и исследования» (образование, исследовательские и академические ресурсы), «Изящество бизнеса» (патенты, интеллектуальная собственность, трудоустройство женщин и меньшинств, условия труда), «Знания и технологии», «Креативность».
Худшие показатели были в категориях «Изящество рынка» (кредиты, инвестиции, конкуренция), «Инфраструктура» (доступ к правительственным сервисам, стоимость ресурсов, показатели энергосбережения) и «Институции» (политика, условия ведения бизнеса).
После этого в рейтинге снова начался регресс: 2019 год — 47 место, 2020-й — 45, 2021-й — 49, 2022-й — 57 место.
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Поднявшись на 55 место в 2023 году, Украина получила наибольшее количество баллов в категории «Творческий результат», наименьшее — «Изящество рынка».
С 2011 года первое место в рейтинге инноваций удерживает Швейцария (до этого лидером были США и Исландия). В первую тройку в 2023 году также вошли Швеция и США, аутсайдер — Ангола.
Аутсайдером рейтингом в разное время были Бурунди, Судан, Йемен, Ангола, Сирия, Гвинея.
По материалам:
Слово і Діло
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