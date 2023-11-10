Минцифра создаст регуляторную песочницу для инновационных проектов — Finance.ua
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Минцифра создаст регуляторную песочницу для инновационных проектов

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Минцифра создаст регуляторную песочницу для инновационных проектов
Минцифра создаст регуляторную песочницу для инновационных проектов
Минцифра работает над созданием регуляторной песочницы для высокотехнологичных проектов и запускает опрос представителей инновационных бизнесов в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Зачем это

Целью создания регуляторной песочницы является государственная поддержка инноваций, увеличение инвестиционной привлекательности страны и формирование нормативно-правового поля для технологических разработок.
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Sandbox будет направлен на проекты, для деятельности которых регуляторного поля в государстве или нет, или оно находится на этапе создания.
Этот инструмент позволит компаниям:
  • эффективно протестировать свой продукт и усовершенствовать бизнес-модель;
  • наладить прямой диалог с государством и понять, какие нормативные требования будут применяться к их инновационным услугам;
  • успешно выйти на рынок и привлечь инвестиции.
Главная цель — создать регуляторную песочницу, отвечающую потребностям украинских инновационных бизнесов. Это могут быть ШИ-проекты, web3-проекты или другие инновационные продукты.
Пройти опрос можно по ссылке.

Справка Fiancne.ua:

  • ранее Кабинет Министров принял распоряжение, утверждающее перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index — DESI) в Украине, а также порядок сбора и обмена данных по показателям на основе Методологии ЕС;
  • введение этого индекса позволит отслеживать прогресс в направлении цифровой экономики, а также сравнивать ситуацию в Украине с цифровыми экономиками ЕС. Как это будет работать — рассказывали здесь.
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По материалам:
Finance.ua
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