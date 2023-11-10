Минцифра создаст регуляторную песочницу для инновационных проектов — Finance.ua

Минцифра создаст регуляторную песочницу для инновационных проектов Сегодня 17:35

Минцифра создаст регуляторную песочницу для инновационных проектов

Минцифра работает над созданием регуляторной песочницы для высокотехнологичных проектов и запускает опрос представителей инновационных бизнесов в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Зачем это

Целью создания регуляторной песочницы является государственная поддержка инноваций, увеличение инвестиционной привлекательности страны и формирование нормативно-правового поля для технологических разработок.

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Sandbox будет направлен на проекты, для деятельности которых регуляторного поля в государстве или нет, или оно находится на этапе создания.

Этот инструмент позволит компаниям:

эффективно протестировать свой продукт и усовершенствовать бизнес-модель;

наладить прямой диалог с государством и понять, какие нормативные требования будут применяться к их инновационным услугам;

успешно выйти на рынок и привлечь инвестиции.

Главная цель — создать регуляторную песочницу, отвечающую потребностям украинских инновационных бизнесов. Это могут быть ШИ-проекты, web3-проекты или другие инновационные продукты.

Справка Fiancne.ua:

ранее Кабинет Министров принял распоряжение, утверждающее перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index — DESI) в Украине, а также порядок сбора и обмена данных по показателям на основе Методологии ЕС;

(Digital Economy and Society Index — DESI) в Украине, а также порядок сбора и обмена данных по показателям на основе Методологии ЕС; введение этого индекса позволит отслеживать прогресс в направлении цифровой экономики, а также сравнивать ситуацию в Украине с цифровыми экономиками ЕС. Как это будет работать — рассказывали здесь.



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