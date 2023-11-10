Минцифра создаст регуляторную песочницу для инновационных проектов — Finance.ua

Минцифра создаст регуляторную песочницу для инновационных проектов
Минцифра работает над созданием регуляторной песочницы для высокотехнологичных проектов и запускает опрос представителей инновационных бизнесов в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Зачем это
Целью создания регуляторной песочницы является государственная поддержка инноваций, увеличение инвестиционной привлекательности страны и формирование нормативно-правового поля для технологических разработок.
Sandbox будет направлен на проекты, для деятельности которых регуляторного поля в государстве или нет, или оно находится на этапе создания.
Этот инструмент позволит компаниям:
- эффективно протестировать свой продукт и усовершенствовать бизнес-модель;
- наладить прямой диалог с государством и понять, какие нормативные требования будут применяться к их инновационным услугам;
- успешно выйти на рынок и привлечь инвестиции.
Главная цель — создать регуляторную песочницу, отвечающую потребностям украинских инновационных бизнесов. Это могут быть ШИ-проекты, web3-проекты или другие инновационные продукты.
Пройти опрос можно по ссылке.
Справка Fiancne.ua:
- ранее Кабинет Министров принял распоряжение, утверждающее перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index — DESI) в Украине, а также порядок сбора и обмена данных по показателям на основе Методологии ЕС;
- введение этого индекса позволит отслеживать прогресс в направлении цифровой экономики, а также сравнивать ситуацию в Украине с цифровыми экономиками ЕС. Как это будет работать — рассказывали здесь.
Знаете ли вы, как разработать, создать и даже заработать на собственной криптовалюте? Журналисты и эксперты портала Finance.ua решили создать свой цикл путеводителей под названием «Моя крипта — мое богатство». В этих текстах подробно расскажем, как вы можете разрабатывать, создавать и зарабатывать на собственной криптовалюте. Расскажем и о самых полезных инструментах и возможностях. Начинаем с текста о разработке криптовалюты:
Разработка собственной криптовалюты: это стоит знать
Поделиться новостью