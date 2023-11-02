Для борьбы с коррупцией: ГИАГ вводит цифровые инновации — Finance.ua

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Для борьбы с коррупцией: ГИАГ вводит цифровые инновации

Недвижимость
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Для борьбы с коррупцией: ГИАГ вводит цифровые инновации
Для борьбы с коррупцией: ГИАГ вводит цифровые инновации
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) решила ввести инновационные шаги по борьбе с коррупцией и улучшению процессов в строительстве.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
За последние 6 месяцев ГИАГ совместно с партнерами создала ряд важных нововведений, которые уменьшают влияние человеческого фактора и ускоряют процесс обработки документов. А именно:
  • Автоматическое распределение инспекторов для осмотра. Теперь инспекторы назначаются автоматически, что делает процесс более объективным и быстрым.
  • Автоматическая регистрация уведомления о начале выполнения строительных работ. Обеспечивает точную и быструю регистрацию начала строительных проектов.
  • Автоматические проверки разрешения на выполнение строительных работ. В результате нововведения минимизируется количество отказов, благодаря автоматическим подсказкам, которые система предоставляет заказчику в процессе подачи документов. В случае несоответствия документов система блокирует возможность подать заявку и подсказывает заказчику, как устранить недостатки.
  • Стандартизированные отказы. В случае отказа основание выбирается из утвержденного обобщенного и согласованного с законодательством списка. Это предотвращает необоснованные и надуманные причины для отказов, создававших коррупционные риски.
  • Автоматическое заполнение сведений. Упрощенная и автоматизированная процедура приема документов у заказчиков строительства администраторами ЦПАУ путем сокращения данных, что сокращает время на обработку документов.
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Эти нововведения направлены на создание более прозрачных и эффективных процессов в строительной отрасли и отвечают ключевым целям ГИАГ в предупреждении коррупции и облегчении жизни участников этого важного сектора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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