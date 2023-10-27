Защита инвесторов в новостройки: в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав — Finance.ua
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Защита инвесторов в новостройки: в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав

Недвижимость
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Защита инвесторов в новостройки: в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав
Защита инвесторов в новостройки: в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав
В Государственном реестре вещных прав (ГРВП) зарегистрировали первые вещные права на недвижимость, которая находится на этапе строительства или будет построена.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Для чего это необходимо

Это позволяет защитить вклады инвесторов в новое жилье от ненадежных застройщиков, а также избежать возможных мошеннических схем, связанных с покупкой жилья. Сейчас зарегистрированы такие права на 3 объекта строительства.

Специальное имущественное право

Это разновидность имущественного права на будущие объекты недвижимости или находящиеся на этапе строительства объекты. Регистрация таких прав в ГРВП обязательна для всех застройщиков, планирующих продавать будущие квартиры, паркоместа или другие жилые или нежилые помещения.
Чтобы зарегистрировать специальные имущественные права в ГРВП, застройщик должен создать документы в Единой государственной электронной системе строительства (ЕГЭССС). В частности, заявление о государственной регистрации специального имущественного права. А также обнародовать подробную информацию об объекте строительства и сведения о себе.
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Благодаря этому застройщик не может без согласования с владельцем изменять технические характеристики квартиры.
Пользователи ЕГЭССС уже приступили к созданию документов, необходимых для регистрации специального имущественного права на более чем 30 объектов строительства.

Как было раньше

Ранее застройщики не регистрировали особые имущественные права на будущую недвижимость. Это приводило к мошенническим ситуациям, когда одну и ту же квартиру могли «продавать» несколько раз разным людям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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