Защита инвесторов в новостройки: в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав — Finance.ua

Защита инвесторов в новостройки: в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав
В Государственном реестре вещных прав (ГРВП) зарегистрировали первые вещные права на недвижимость, которая находится на этапе строительства или будет построена.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Для чего это необходимо
Это позволяет защитить вклады инвесторов в новое жилье от ненадежных застройщиков, а также избежать возможных мошеннических схем, связанных с покупкой жилья. Сейчас зарегистрированы такие права на 3 объекта строительства.
Специальное имущественное право
Это разновидность имущественного права на будущие объекты недвижимости или находящиеся на этапе строительства объекты. Регистрация таких прав в ГРВП обязательна для всех застройщиков, планирующих продавать будущие квартиры, паркоместа или другие жилые или нежилые помещения.
Чтобы зарегистрировать специальные имущественные права в ГРВП, застройщик должен создать документы в Единой государственной электронной системе строительства (ЕГЭССС). В частности, заявление о государственной регистрации специального имущественного права. А также обнародовать подробную информацию об объекте строительства и сведения о себе.
Благодаря этому застройщик не может без согласования с владельцем изменять технические характеристики квартиры.
Пользователи ЕГЭССС уже приступили к созданию документов, необходимых для регистрации специального имущественного права на более чем 30 объектов строительства.
Как было раньше
Ранее застройщики не регистрировали особые имущественные права на будущую недвижимость. Это приводило к мошенническим ситуациям, когда одну и ту же квартиру могли «продавать» несколько раз разным людям.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью