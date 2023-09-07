В Україні почнуть розраховувати Індекс цифрової економіки — Finance.ua

В Україні почнуть розраховувати Індекс цифрової економіки Сьогодні 14:39

В Україні почнуть розраховувати Індекс цифрової економіки

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яке затверджує перелік показників Індексу цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society Index — DESI) в Україні, а також порядок збору та обміну даних щодо показників на основі Методології ЄС.

Запровадження цього індексу дозволить відстежувати прогрес у напрямі цифрової економіки, а також порівнювати ситуацію в Україні із цифровими економіками ЄС, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Протягом шести місяців з дня ухвалення розпорядження міністерство розробить методичні рекомендацій складення показників на основі Методології ЄС.

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«Цілі Мінцифри відповідають цифровим цілям, які ЄС планує втілити до 2030 року. Вже сьогодні Україна є одним із лідерів цифрової трансформації в регіоні, однак ми продовжуємо працювати задля покращення результатів у всіх напрямах цифровізації», — зазначила заступниця міністра Валерія Іонан.

DESI щорічно публікується Європейською комісією й вимірює прогрес держав-членів ЄС у досягненні цілей Програми цифрового десятиліття ЄС до 2030 року. Ключові елементи DESI відповідають цифровим цілям ЄС:

безпечна та стійка цифрова інфраструктура,

цифрові навички,

цифровізація бізнесу,

цифровізація публічних послуг.

У Мінцифри уточнили, що включення України до DESI залежить від спроможності регулярно надавати Єврокомісії необхідні статистичні дані, які зібрані відповідно до вимог ЄС.

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