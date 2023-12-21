Европейский институт инноваций и технологий открывает хаб в Киеве — Finance.ua
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Европейский институт инноваций и технологий открывает хаб в Киеве

Технологии&Авто
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Европейский институт инноваций и технологий открывает хаб в Киеве
Европейский институт инноваций и технологий открывает хаб в Киеве
Министерство цифровой трансформации заявило, что крупнейшая инновационная экосистема Европы — Европейский институт инноваций и технологий (EIT) — открывает хаб в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
«Украинские новаторы, бизнес и ученые получат доступ к крупнейшей инновационной экосистеме Европы.
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Развитие технологий особенно важно во время войны, они спасают жизнь и стимулируют экономику. Открытие хаба поможет инновационным решениям выходить на рынок, решать вызовы и проблемы. В частности, в сфере цифровой трансформации, здравоохранения, энергетической безопасности, урбанистики и т. д.", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проекты, присоединившиеся к хабу:
  • получат доступ к финансовым и нефинансовым возможностям EIT;
  • смогут развивать партнерство с европейскими бизнесами и стейкхолдерами экосистемы инноваций;
  • смогут пройти обучение, получить менторство и поучаствовать в инкубационных и акселерационных программах.
Украина уже получает поддержку от ЕІТ — институт запустил более 50 программ развития образования и предпринимательства для украинцев и направил более 4 млн евро поддержки, добавили в министерстве.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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