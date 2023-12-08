Всемирный банк поможет с грантовыми программами поддержки украинского бизнеса — Finance.ua

Всемирный банк поможет с грантовыми программами поддержки украинского бизнеса
Мировой банк поможет Министерству экономики Украины в поддержке малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Всемирный банк и Минэкономики разрабатывают стратегию поддержки частного сектора с целью консолидации различных государственных программ малого и среднего бизнеса для увеличения их эффективности. Речь идет о грантовых программах в поддержку малого и среднего бизнеса, программах поддержки ветеранов, инструментах страхования военных рисков, финансировании программ „єОселя“ и „єВідновлення“», — говорится в сообщении.
«Восстановление Украины будет происходить за счет привлечения частных инвесторов. На следующий год мы предварительно оценили потребности частного сектора более чем в 7 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что более половины этой суммы, около 4 миллиардов долларов, будет покрыто за счет реализации программ финансирования многосторонними и двусторонними международными финансовыми учреждениями», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.
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Все эти программы направлены на создание новых рабочих мест, помощь переселенцам и ветеранам, а также повышение роли перерабатывающей промышленности в экономике Украины. Детали мы будем еще обсуждать, но принципиальное согласие уже получено", — подчеркнула Свириденко.
По ее словам, в частности, деньги от Всемирного банка могут смягчить условия получения льготных кредитов для населения по программе «єОселя» и увеличить количество выданных ипотечных кредитов.
С другой стороны, реализация программ льготного кредитования будет стимулировать отрасль домостроения, что в свою очередь будет создавать новые рабочие места, новые производственные цепочки и обеспечивать уплату налогов.
Стороны также обсудили возможность предоставления технической поддержки Всемирным банком с целью анализа и запуска инструментов страхования военных рисков через привлеченность локального страхового рынка и направлений увеличения капитала украинского Экспортно-кредитного агентства.
Сейчас ЭКА успешно реализует программу поддержки украинских экспортеров, среди которых основную часть составляют предприятия малого и среднего бизнеса. Также мы привлекли ЭКА к страхованию рисков уничтоженных судов и товаров на них в территориальных водах Украины. В дальнейшем мы хотим расширить программу страхования на риски уничтожения товаров на складах и находящихся в пути грузов. Это должно стать важным элементом развития частного сектора в Украине", — добавила Свириденко.
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