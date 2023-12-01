Что нужно знать иностранцу перед тем, как открыть бизнес в Украине — Finance.ua

Что нужно знать иностранцу перед тем, как открыть бизнес в Украине Сегодня 21:03 — Личные финансы

Что нужно знать иностранцу перед тем, как открыть бизнес в Украине

По статистике Государственного предприятия «Национальные информационные системы», по состоянию на начало осени 2023 года, несмотря на войну в Украине, открывается бизнесов больше, чем закрывается. Так, за последние годы Украина приняла немало иностранных предпринимателей, избравших именно Украину для начала и развития своего бизнеса.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Читайте также Куда релоцируется украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика)

Одно из главных преимуществ открытия бизнеса в Украине состоит в том, что большинство этапов процедуры регистрации компаний таких как: получение ИНН, подготовка учредительных документов, нотариальное удостоверение, регистрация ООО, получение разрешения на работу могут быть сделаны даже без физического присутствия иностранца на территории Украины. Для этого нужно оформить нотариально удостоверенную доверенность на специалиста, который поможет иностранцу пройти всю процедуру.

Однако важно отметить, что без физического присутствия иностранца в Украине, лицо может быть зарегистрировано только как основатель компании.

Что нужно знать, прежде чем открыть бизнес в Украине иностранцу?

Гражданам других государств при открытии бизнеса следует принять во внимание то, что:

Для открытия ООО (наиболее распространенный и универсальный формат юридического лица) иностранный гражданин должен получить индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика. Данный номер нужно сделать один раз, ведь он закрепляется за лицом на протяжении всей жизни и без него пока невозможна регистрация компаний.

Для того чтобы в Украине иностранцу можно было официально работать, необходимо получить разрешение на трудоустройство. После получения разрешения иностранцу можно официально стать директором фирмы.

Когда иностранец одновременно является учредителем и руководителем ООО, он не может подать документы на разрешение на работу, поскольку такие документы могут быть поданы от имени зарегистрированного юридического лица. В этом случае руководителем ООО может стать гражданин Украины, а когда владелец бизнеса получит разрешение на работу, руководитель может быть изменен.

Для процедуры регистрации компании в Украине необходим перевод на украинский язык и апостиль документов, выданных в другой стране, поскольку неверный перевод и отсутствие легализации документов может иметь негативные последствия для учредителя бизнеса.

Читайте также В 2024 году в 130 странах появится глобальный минимальный налог для бизнеса

Напомним, настроения бизнеса в Украине ухудшились . Украинский бизнес ожидает роста цен на собственную продукцию и услуги. Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители всех секторов продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего в секторе строительства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.