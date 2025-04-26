Как онлайн получить справку о выплаченных суммах льгот/жилищной субсидии: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как онлайн получить справку о выплаченных суммах льгот/жилищной субсидии: пошаговая инструкция
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали, как получить справку о выплаченных суммах льгот/жилищной субсидии онлайн.
1. Как отметили специалисты, граждане могут это сделать через авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда.
Для этого нужно иметь электронную подпись (КЭП), BankID или Дія.Підпис.
Как подать запрос на справку
2. После успешной авторизации в левом меню выберите раздел «Коммуникация с ПФУ», а в нем вкладку «Запрос на получение электронных документов».
3. В поле Тип обращения выберите Справка о размере выплаченных льгот/жилищной субсидии.
Специалисты отмечают, что таким образом можно получить другие справки, выбрав их (например, справку о трудовом/страховом стаже, справку о доходах пенсионера
и т. п.).
Обратите внимание на то, вся ли прочая информация отображается корректно (налоговый номер, ФИО).
4. Заполните все обязательные поля (звездочкой *) и согласитесь на обработку персональных данных. После этого нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».
5. Через несколько минут в левом верхнем меню откройте «Мои обращения» (не путать с разделом «Обращение» в разделе «Коммуникация по ПФУ»). Там вы увидите свое обращение.
Когда статус запроса изменится на «Выполнено», документ будет готов для загрузки и использования.
Напомним, внутренне перемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.
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