Как онлайн получить справку о выплаченных суммах льгот/жилищной субсидии: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как онлайн получить справку о выплаченных суммах льгот/жилищной субсидии: пошаговая инструкция Сегодня 16:03 — Личные финансы

Как онлайн получить справку о выплаченных суммах льгот/жилищной субсидии: пошаговая инструкция

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали , как получить справку о выплаченных суммах льгот/жилищной субсидии онлайн.

1. Как отметили специалисты, граждане могут это сделать через авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда

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Для этого нужно иметь электронную подпись (КЭП), BankID или Дія.Підпис.

Как подать запрос на справку

2. После успешной авторизации в левом меню выберите раздел «Коммуникация с ПФУ», а в нем вкладку «Запрос на получение электронных документов».

3. В поле Тип обращения выберите Справка о размере выплаченных льгот/жилищной субсидии.

Специалисты отмечают, что таким образом можно получить другие справки, выбрав их (например, справку о трудовом/страховом стаже, справку о доходах пенсионера и т. п. ).

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Обратите внимание на то, вся ли прочая информация отображается корректно (налоговый номер, ФИО).

4. Заполните все обязательные поля (звездочкой *) и согласитесь на обработку персональных данных. После этого нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».

5. Через несколько минут в левом верхнем меню откройте «Мои обращения» (не путать с разделом «Обращение» в разделе «Коммуникация по ПФУ»). Там вы увидите свое обращение.

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Когда статус запроса изменится на «Выполнено», документ будет готов для загрузки и использования.

Напомним, внутренне перемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.

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