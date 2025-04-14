Правительство усовершенствовало порядок предоставления субсидии на аренду жилья — Finance.ua

Правительство усовершенствовало порядок предоставления субсидии на аренду жилья Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Правительство усовершенствовало порядок предоставления субсидии на аренду жилья

Кабинет Министров расширил круг участников экспериментального проекта «субсидия на аренду жилья» и усовершенствовал механизм расчета обязательного платежа для нанимателя.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Расширен круг участников экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора путем предоставления права участия в нем владельцам жилых помещений независимо от формы собственности», — говорится в сообщении.

Также в список помещений, которые могут сдаваться в аренду, добавлены части жилых помещений, в частности, комнаты в квартирах или домах.

Кроме того, усовершенствован механизм расчета обязательного платежа для нанимателя и установление его в размере 20% при превышении уровня дохода на каждого человека из состава домохозяйства размером в два прожиточных минимума.

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Соответствующие изменения внесены в ряд постановлений КМУ о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения (части жилого помещения) и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора.

Справка Finance.ua:

С 29 января на Украине можно оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Субсидией смогут воспользоваться ВПЛ:

которые выехали из оккупированных рф регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;

которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Субсидию на аренду жилья будут предоставлять при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;

арендатор не получает от государства пособие на проживание ВПЛ;

арендодатель жилья уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток».

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

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