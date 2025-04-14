Правительство усовершенствовало порядок предоставления субсидии на аренду жилья — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство усовершенствовало порядок предоставления субсидии на аренду жилья

Казна и Политика
21
Правительство усовершенствовало порядок предоставления субсидии на аренду жилья
Правительство усовершенствовало порядок предоставления субсидии на аренду жилья
Кабинет Министров расширил круг участников экспериментального проекта «субсидия на аренду жилья» и усовершенствовал механизм расчета обязательного платежа для нанимателя.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
«Расширен круг участников экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора путем предоставления права участия в нем владельцам жилых помещений независимо от формы собственности», — говорится в сообщении.
Читайте также
Также в список помещений, которые могут сдаваться в аренду, добавлены части жилых помещений, в частности, комнаты в квартирах или домах.
Кроме того, усовершенствован механизм расчета обязательного платежа для нанимателя и установление его в размере 20% при превышении уровня дохода на каждого человека из состава домохозяйства размером в два прожиточных минимума.
Читайте также
Соответствующие изменения внесены в ряд постановлений КМУ о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения (части жилого помещения) и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора.

Справка Finance.ua:

С 29 января на Украине можно оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.
Субсидией смогут воспользоваться ВПЛ:
  • которые выехали из оккупированных рф регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;
  • которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;
  • арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.
Субсидию на аренду жилья будут предоставлять при условии, что:
  • арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;
  • арендатор не получает от государства пособие на проживание ВПЛ;
  • арендодатель жилья уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток».
При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems