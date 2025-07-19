Как менялось финансовое положение украинцев на протяжении 30 лет — исследование Сегодня 16:03

Как менялось финансовое положение украинцев на протяжении 30 лет — исследование

По состоянию на декабрь 2024 года 35,9% украинцев заявили, что финансовое положение семьи позволяет не только покупать продукты, но и делать сбережения. В то же время 34% ответили, что на еду хватает, а на покупку одежды — нет. Для 9% ситуация еще сложнее — денег не хватает даже на еду.

Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

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По данным исследования, 15% опрошенных могут позволить себе ценные вещи, однако им все равно не хватает денег на все, что захочется.

Меньше респондентов (2,5%) ответили, что ни в чем себе не отказывают. 3,6% вообще отказались отвечать.

Как украинцы оценивали финансовое положение своей семьи за последние 30 лет

В 1990-х материальное благосостояние населения было низким. В частности, в 1997 году более 55% опрошенных отмечали, что средств не хватало даже на еду. Только 7−14% человек могли позволить себе что-то большее, чем базовые вещи.

С начала 2000-х финансовое положение населения улучшалось — 47% сообщали о финансовом комфорте. Однако уже в 2009 году из-за мирового кризиса этот показатель снизился до 37%.

В 2013 году 47% заявляли, что могут позволить себе больше, чем самое необходимое. Однако вторжение россии в 2014 году привело к новому падению благосостояния, поэтому в 2015 году доля таких респондентов уменьшилась до 32%.

Положительная динамика вернулась с 2016 года, и уже в 2021-м 57% могли позволить себе больше базовых потребностей.

В 2022 году полномасштабная российская агрессия несколько снизила этот показатель (до 53%). Однако уже в 2023—2024 годах ситуация стабилизировалась почти до довоенного уровня (до 59%).

Как объясняют аналитики КМИС, это связано как с отсутствием экономического коллапса в течение двух лет войны, так и с изменением личных ожиданий и потребностей украинцев.

По их словам, в военное время потребности населения могут быть скромнее, а способность ценить даже ограниченные ресурсы растет. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о сохранении оптимизма и адаптивности населения.

Напомним, в нашем государстве общий показатель прожиточного минимума в 2025 году составляет 2920 грн (59,61 в пересчете на евро). Этой суммы якобы должно хватить для удовлетворения первоочередных потребностей каждого человека, таких как расходы на питание, непродовольственные товары и оплату ряда услуг, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

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