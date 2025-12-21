Как менялись расходы на медицину с 2018 по 2025 год Сегодня 21:15 — Казна и Политика

Как менялись расходы на медицину с 2018 по 2025 год

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине нашли средства на повышение в 2026 году зарплаты врачей первичной и экстренной помощи, а также медработников из прифронтовых регионов. Это удалось сделать благодаря рекордному за последние восемь лет увеличению финансирования программы медицинских гарантий НСЗУ — более 191 млрд грн. Часть средств будет направлена ​​на проведение бесплатных скринингов здоровья граждан в возрасте от 40 лет. В целом расходы из госбюджета-2026 для Минздрава будут самыми высокими как за годы большой войны, так и пандемийные, однако общая доля из бюджета — на уровне 2023−2024 годов.

«Слово и дело» рассказывает , как изменялись объемы бюджетного финансирования здравоохранения с 2018 по 2025 год, а также заложенные расходы на 2026 год.

В 2018—2019 годах расходы на украинскую медицину были на уровне 86,9 — 97,7 млрд грн соответственно, общая доля Минздрава от расходов бюджета составила 8,8 — 8,9%.

На НСЗУ (в то время программа государственных гарантий медицинского обслуживания населения только вводилась) было заложено 8,3 млрд грн в 2018 году и 19,3 млрд грн в 2019 году.

С приходом пандемии коронавируса в 2020 году Украина (а также и весь мир) существенно увеличила расходы на медицину и борьбу с новой в то время инфекцией — до 133 млрд грн. Расходы на программу медицинских гарантий НСЗУ составили 89,1 млрд грн. А общая доля расходов на Минздрав тогда достигла 10,5%.

В 2021 году, когда борьба с пандемией еще продолжалась, финансирование здравоохранения снова удалось увеличить. На эту сферу заложили 172 млрд грн (из которых на программу и управление НСЗУ — 129,1 млрд грн). Общая доля на Минздрав из бюджета впервые достигла почти 12%.

Читайте также Цены на медицинские услуги в Европе и США: что влияет на цену

В первый год полномасштабного вторжения на медицину было предусмотрено более 196 млрд грн. Это больше по сравнению с предыдущим годом, однако общая доля госбюджета составила 6,5%. На программу и управление НСЗУ в 2022 году было предусмотрено 157,6 млрд грн.

На второй год вторжения рф расходы на медицину пришлось немного сократить. На 2023 год в бюджете было заложено 178,4 млрд грн. Также сократилась и общая доля на Минздрав из всего «военного» бюджета — до 5,3% и непосредственно средства для программы НСЗУ — 142,9 млрд грн.

На 2024 год в госбюджете воюющей страны удалось увеличить расходы на здравоохранение — до более чем 203 млрд грн. Из них — 158,9 млрд грн на программу НСЗУ. Общая доля на Минздрав по всем расходам государства составила 5,4%.

В текущем году расходы Минздрава выросли до 222,4 млрд грн. Из этой суммы на финансирование программы государственных гарантий медицинского обслуживания заложили 175,6 млрд грн. Общая доля расходов из бюджета снизилась до 4,8%.

Следует отметить, что программа НСЗУ постоянно дополняется новыми пакетами и услугами. В частности, в 2025 году была расширена программа «Доступные лекарства» (МОЗ добавило более 30 новых действующих веществ), чтобы украинцы имели возможность уменьшить расходы на лекарства при сердечно-сосудистых, неврологических и других болезнях.

Еще одно нововведение года — покрытие психиатрических услуг стало доступным во всех медучреждениях, которые имеют договор с НСЗУ (т.е. не требуется отдельный контракт).

Читайте также Кто имеет право на пенсию по выслуге лет: детали для медиков и военнослужащих

В госбюджете-2026 на здравоохранение заложили 256,7 млрд грн. Это на 15,4% больше, чем в прошлом году, и больше всего с 2018 года. Из общей суммы большая часть денег будет направлена ​​на Программу медицинских гарантий (повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 тысяч грн; лечение военных, реабилитация, лечение тяжелых травм и ожогов, кардиохирургия, онкология). Часть средств потратят на бесплатные лекарства для граждан, имеющих хронические заболевания.

Еще часть средств — на централизованные закупки препаратов (онко, орфанные, сердечно-сосудистые, эндопротезы), а также впервые — на скрининги здоровья людей от 40 лет. Эту услугу граждане получат за средства государства.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.