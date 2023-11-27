Как изменится доходность депозитов — мнения банкиров Сегодня 08:02 — Кредит&Депозит

Как изменится доходность депозитов — мнения банкиров

Директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль говорит, что в вопросе дальнейшей депозитной политики банк будет ориентироваться на декабрьские изменения от регулятора и общую ситуацию на рынке. Аналогичным образом будут действовать и другие банкиры, опрошенные «Минфином». В то же время, некоторые наметки банки уже сделали.

Читайте также Зачем ограничили ставки по микрокредитам

По словам директора департамента розничного банкинга Укргазбанка Максима Ярославского, банк не планирует существенных изменений до конца года. «Возможно незначительное снижение ставок по депозитным вкладам в национальной валюте , учитывая последние решения НБУ по снижению учетной ставки. Теоретически изменения условий по депозитным вкладам вероятны уже с нового года», — отмечает он.

По словам Александра Супруновича, в Кредобанке отдельных условий для новых и старых клиентов предлагать не планируют. «Если изменения будут, то будут для всех клиентов», — добавляет он.

В Сенс Банке «Минфину» ответили, что в зависимости от изменений по ставке и ситуации на рынке до конца года «возможно незначительное снижение процентных ставок по депозитным вкладам для новых и действующих клиентов».

Банк «Пивденный», по словам Максима Цимбала, ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев долго не пересматривал и снизил только после последнего решения НБУ. «При этом по линейке премиальных вкладов (суммы от 2 млн грн) мы сохраняем очень привлекательные ставки по рынку — 16% и 17% соответственно на 3 и 6 месяцев», — уточняет он.

Максим Гончарук говорит, что ОТП Банк провел незначительные корректировки по процентным ставкам депозитов для физических лиц после последних изменений монетарного комитета. По его словам, до конца года существенных изменений по условиям размещения средств на депозиты не планируется. «Напротив, клиентам будут предложены лучшие условия по депозитам на короткие сроки», — добавляет он.

Читайте также Банки снизили ставки по ипотеке

Начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов департамента маркетинга UKRSIBBANK BNP Paribas Group Валерий Водотика сообщил «Минфину», что банк не будет менять условия размещения депозитов физических лиц до конца года.

«Рынок, следуя политике регулятора, находится в стадии, когда ставки уменьшаются. Этот процесс повлиял и на нас. С другой стороны, в качестве бонуса для новых депозитных клиентов, Идея Банк ввел депозит „На Старт“ с повышенной ставкой. На сегодняшний день ставка составляет 19%, что является одной из лучших ставок на рынке», — говорит директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Читайте также Украинцы накопили 1,14 трлн грн депозитов в банках

Что касается ставок в валюте, то в ПУМБ, по словам Дмитрия Коваля, существенных изменений не ожидается. Корректировать такие депозиты не планируют и в Укргазбанке . «Прогнозируем, что в кратко- и среднесрочной перспективе такой тренд по ставкам по валютным вкладам будет сохраняться», — говорит Максим Ярославский.

«Пока вопрос о пересмотре ставок на СКВ у нас не поднимался, поскольку мы постоянно мониторим рынок, и ощутимых изменений не наблюдаем», — говорит Александр Супрунович из Кредобанка , и добавляет, что банк будет принимать решение о пересмотре таких ставок «по мере надобности».

«В первом полугодии мы повышали несколько раз ставки по депозитам в СКВ и пока оставляем их неизменными. Основная причина повышения ставок по депозитам в СКВ — стимулировать клиентов размещать деньги с текущих счетов на срочные депозитные вклады. Для банка, с точки зрения экономической целесообразности, так выгоднее (требования по обязательным резервам по срочным вкладам в иностранной валюте в три раза меньше, чем по текущим вкладам), поэтому мы заинтересованы в этом и работаем над этим», — объясняет Максим Цимбал из банка «Пивденный».

По словам Максима Гончарука из ОТП Банка, корректировки ставок по депозитам в СКВ в ближайшее время не будет. «Приоритетом для банков будут оставаться депозиты в национальной валюте», — отмечает он. Не планируют изменения по ставкам в СКВ и Укрсиббанке, — говорит Валерий Водотика. «О валютных депозитах — в этом сегменте политика банка сдержанная», — говорит Сергей Мищенко о политике Идея Банка

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.