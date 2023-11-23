Украинцы накопили 1,14 трлн грн депозитов в банках — Finance.ua
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Украинцы накопили 1,14 трлн грн депозитов в банках

Кредит&Депозит
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Украинцы накопили 1,14 трлн грн депозитов в банках
Украинцы накопили 1,14 трлн грн депозитов в банках
По состоянию на 1 ноября 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 142,6 млрд грн. С начала года она выросла более чем на 91 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября:
  • вклады в национальной валюте — 733,2 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте — 409,4 млрд грн.
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Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 ноября 2023 года составила 3,2%, а сумма их вкладов — 132,9 млрд грн (11,6% от общей суммы вкладов). Отметим, вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.
Напомним, сейчас в банках Украины распространяются 100% гарантии. Под гарантии подпадают денежные средства на депозитных и текущих счетах. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
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По материалам:
Finance.ua
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