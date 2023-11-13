Банки продолжают снижать ставки по депозитам — Finance.ua

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Банки продолжают снижать ставки по депозитам

Кредит&Депозит
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Банки продолжают снижать ставки по депозитам
Банки продолжают снижать ставки по депозитам
Украинские банки в октябре снизили ставки по депозитам как для физических, так и юридических лиц.
По данным Национального банка Украины, оставшиеся неизменными в сентябре ставки по депозитам физлиц в октябре снизились на 0,4 процентного пункта — до 11,9% годовых, что соответствует показателю мая.
Средняя ставка новых оформленных гривневых депозитов для корпоративного сектора в октябре снизилась третий месяц подряд — сразу на 1,9 п. п., до 10,6% годовых, что соответствует уровню начала года.
Ставки по валютным депозитам для физлиц в октябре снизились на 0,2 п.п. — до 1%, тогда как по депозитам юрлиц — на 0,1 п.п., до 0,5%.
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По данным НБУ, несмотря на снижение ставок, корпоративные клиенты в прошлом месяце увеличили объем вкладов в банках на 15,36 млрд грн или на 1,4% - до 1,13 триллиона гривен, а физические лица — на 6,83 млрд грн или на 0,7%, до чуть более 1 триллиона гривен.
При этом депозиты населения в гривне даже уменьшились — на 245 млн грн, до 663,6 млрд грн, а в валюте — выросли на 7,07 млрд грн, до эквивалента 342,6 млрд грн.
Вклады юридических лиц в октябре росли во всех валютах: в гривне — на 10,47 млрд грн, до 786,2 млрд грн, в валюте — на 4,89 млрд грн, до 345,63 млрд грн.

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В то же время, суммарный кредитный портфель в октябре вырос еще на 4,6 млрд грн и достиг 981,4 млрд грн.
Рост кредитного портфеля преимущественно обеспечили гривневые займы для населения, которые увеличились на 1,8% - до 206,76 млрд грн, тогда как валютные снизились на 1,4% - до эквивалента 12,47 млрд грн.
При этом кредиты юрлицам в национальной валюте в октябре несколько уменьшились — на 0,1% до 508,61 млрд грн, что может быть связано с усилением условий госпрограммы кредитования «5−7-9%». В то же время, они выросли в валюте — на 0,7%, до эквивалента 232,56 млрд грн.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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