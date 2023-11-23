В октябре вкладчикам обанкротившихся банков было выплачено 503,4 млн грн, — ФГВФЛ (таблица) Сегодня 11:34 — Кредит&Депозит

dsa, cs

В октябре вкладчикам банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, было выплачено 503,4 млн грн гарантированного возмещения по вкладам.

По состоянию на 1 ноября общая сумма выплаченного гарантированного возмещения за 2023 год составила почти 2 967 млн ​​грн.

Напомним, после вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе с рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму вкладов.

«Вкладчикам банков, выведенных с рынка в период полномасштабного вторжения, Фонд уже возместил около 90% суммы гарантированных выплат, а по некоторым банкам эта сумма приближается почти к 100%. И выплаты — продолжаются. Напомню, за гарантированным возмещением можно обратиться в течение всего периода ликвидации банка. Для удобства вкладчиков мы также усовершенствуем механизм дистанционного возмещения. Раньше получить его можно было через пять банков-агентов, а с начала октября — и через приложение «Дія», — говорит заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха.

Отметим, что по состоянию на начало ноября вкладчики получили дистанционно через банки 26% средств. Через приложение «Дія» — 5% суммы, но услуга постепенно набирает популярность.

На 1 ноября 2023 года вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 99 769,5 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. Напомним, до 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала учреждения Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 455,9 млн грн.

borgexpert По материалам:

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