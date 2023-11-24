Зачем ограничили ставки по микрокредитам — Finance.ua

Зачем ограничили ставки по микрокредитам Сегодня 08:01 — Кредит&Депозит

Зачем ограничили ставки по микрокредитам

Верховная Рада 22 ноября поддержала во втором чтении законопроект № 9422, который ограничивает ставки по микрокредитам. Необходимость такого закона возникла из-за сверхвысоких цен на рынке: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1000% годовых.

Инициаторы закона приводят расчеты: «Средний размер займа, который берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5 тыс. грн с дневной ставкой 2,5% - средней ставкой по этому сегменту рынка. Через 14 дней, что является самым популярным сроком кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн. То есть стоимость кредитных средств в денежном выражении составляет 1750 грн».

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Сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 6700 грн в месяц, а после налогообложения составляет соответственно 5393,5 грн. То есть доступный доход человека на этих же 14 дней составляет 2696,75 грн.

«Соответственно, потребителю, совокупный доход которого составляет минимальную заработную плату, придется через две недели пользования таким кредитом отдать более 60% от своего доступного дохода. По результатам консультаций, проведенных с Национальным банком Украины, сформировано видение, что совокупная стоимость кредита для малообеспеченных (получающих наименьший возможный уровень дохода) потребителей не должна превышать 20% от их дохода, то есть микрокредиты должны стоить втрое дешевле. Следовательно, существует необходимость в законодательном установлении предельного размера процентной ставки», — говорится в проекте закона.

Ссылаются нардепы и на мировую практику, а именно на исследование Всемирного банка, согласно которому на 2020 год в 63 странах существовало ограничение максимального уровня процентной ставки.

За изменения выступал и Национальный банк.

«Кредиты под более чем 1500% годовых — крайне нездоровая практика. Она отождествляет услугу потребительского кредита с „долговым игом“ и подчеркивает несоответствие законодательства Украины лучшим международным практикам, в частности, стран ЕС», — говорил ранее глава НБУ Андрей Пышный.

Закон разрабатывался в рамках международных обязательств, взятых Украиной перед Международным валютным фондом.

Напомним, по данным Опендатабот, украинцы с начала года оформили 6 млн займов на общую сумму 29,1 млрд грн. По состоянию на конец сентября долги украинцев перед МФО составили 9,44 миллиарда гривен.

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