ТОП-10 банков по выдаче кредитов (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 банков по выдаче кредитов (инфографика) Сегодня 09:15 — Кредит&Депозит

dsa, cs

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 74 742 кредита на общую сумму 245,2 млрд грн, из которых 50 610 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 106, 9 млрд гривен (по состоянию на 30.10.2023 г.).

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 454 льготных кредита на общую сумму 1,9 млрд грн, в том числе, банками государственного сектора экономики заключено 292 кредитных договора на сумму 0,57 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» заключено 39 920 кредитных договоров на общую сумму 155,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 30 134 кредитных договора на сумму 80, 2 млрд грн), из которых:

— 9,527 млрд грн — на инвестиционные цели;

— 9,178 млрд грн — как антикризисные кредиты;

— 3,747 млрд грн — как рефинансирование прежде полученных кредитов;

— 35,262 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

— 58,195 млрд грн — на антивоенные цели.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, которое координирует все аспекты деятельности Фонда.

По Государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками. Государство продолжает производить все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках Программы.

С условиями участия в программах и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по ссылке

Напомним, что для оптимизации Государственных программ «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» в условиях военного положения Правительство приняло постановление от 14 марта 2023 г. № 229 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства».

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