Как изменились цены квартир на вторичке за полгода — статистика ЛУН (инфографика) Сегодня 12:07 — Недвижимость

Как изменились цены квартир на вторичке за полгода — статистика ЛУН (инфографика)

За последние полгода цены на вторичке упали в восточной и центральной части Украины и выросли в западной, а цены на первичку упали на 41 доллар за метр в Харькове и выросли на 160 долларов в Ужгороде.

Об этом свидетельствует статистика ЛУН

Однокомнатная квартира в Запорожье на вторичке стоит в среднем 19 000 долларов, тогда как во Львове втрое дороже — 62 000 долларов.

Инфографика: ЛУН

Самым дорогим городом по стоимости однокомнатных квартир на вторичке является Львов — стоимость в августе составляет 62 тыс. дол. А вот двух- и трехкомнатные в Киеве дороже. Двухкомнатная во Львове — 89 тыс. дол., тогда как в Киеве — 90 тыс. дол., трехкомнатная — 110 тыс. дол. и 130 тыс. дол. соответственно.

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Если сравнивать однокомнатные квартиры на вторичке, то дальше в рейтинге идет Ужгород, где стоимость составляет 55 000 долларов в среднем, цена выросла на 2200 долларов за последние полгода.

Далее, четвертое место разделяют между собой Черновцы, Винница и Луцк, однокомнатная квартира в этих областных центрах стоит в среднем 46−45 тыс. дол.

Инфографика: ЛУН

За 40 тыс. дол. в среднем можно купить квартиру в Ровно и Черкассах.

Почти одинаково на сегодняшний день стоят квартиры в Житомире и Одессе — 39 тыс. и 38 тыс. дол. соответственно. Стоимость однокомнатных квартир в этих городах за последние полгода немного упала — на 780 дол. в среднем в Житомире и 2300 долларов в Одессе.

Далее в рейтинге следуют Тернополь — 37 тыс. дол. за однушку, Ивано-Франковск и Полтава — 36 тыс. дол., а также Хмельницкий — 35 тыс. дол.

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Однокомнатная квартира в Днепре в августе в среднем стоит 32 тыс. долл., однако за последние полгода ее стоимость упала на 5800 долларов, и это самое большое снижение цены по всей Украине. Более того, стоимость трехкомнатных здесь упала на целых 10 000 долларов в среднем.

Девятое место в рейтинге стоимости квартир на вторичке занимает Чернигов, здесь однокомнатную квартиру можно приобрести в среднем за 31 тыс. дол., а в Кропивницком за 27 тыс. дол.

Инфографика: ЛУН

Квартиры в Сумах сегодня дороже чем в Харькове в средних своих показателях: однокомнатная в Сумах в августе 22 тыс. долларов (за последние полгода стоимость упала на 3100 долл.) и 21 тыс. дол. в Харькове (что на 4000 долл. меньше чем полугода назад).

Однокомнатная в Николаеве стоит 21 тыс. долларов, а в Запорожье — 19 тыс. долларов.

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В целом, стоит отметить, что цены на вторичке постепенно растут в западных регионах Украины, и такими же темпами снижаются в восточных и центральных. Это напрямую связано с приближенностью к зоне боевых действий и событиями, разворачивающимися на фронте.

Инфографика: ЛУН

Справка Finance.ua:

Как ранее рассказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр, украинцы проявляют большую заинтересованность в покупке жилья на вторичном рынке. Однокомнатные квартиры с ремонтом, расположенные на нижних этажах, пользуются большим спросом;

По данным Dim. ria, в июне средняя цена за квадратный метр в новостройке в гривне в Украине выросла на 1,3%. На вторичном рынке средняя стоимость продажи однокомнатной квартиры в большинстве своем росла в течение последнего года;

небольшие квартиры, несмотря на войну, имеют спрос в Украине, а цены на недвижимость в крупных городах остаются стабильными. Инвестиции в недвижимость могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе, а вот аренда жилья может дать психологический комфорт.

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