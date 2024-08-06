Как изменилась ипотека во время войны — Finance.ua

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Как изменилась ипотека во время войны

Недвижимость
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Как изменилась ипотека во время войны
Как изменилась ипотека во время войны
В Украине соотношение ипотечных кредитов и ВВП ниже 1% - самый низкий показатель в Европе.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Ипотека является традиционной основой банковского розничного портфеля», — говорится в сообщении.

Препятствия для рынка ипотеки

Преградой для наращивания ипотеки является неопределенность перспектив рынка недвижимости и высокие риски ипотечного кредитования, отражающиеся в высоких ставках.
«В период военного положения альтернативой стало льготное кредитование в государственной программе „єОселя“, которое заметно изменило профиль ипотечного клиента банка», — отмечают в Нацбанке.

Изменения выглядят так:

  • сейчас кредиты предоставляются под льготную ставку 3% или 7% по сравнению со средними ставками по ипотечным кредитам на уровне около 14% до полномасштабной войны;
  • более дешевая ипотека и более высокие цены на жилье стимулируют брать кредиты на все большие суммы с меньшими собственными взносами;
  • до полномасштабного вторжения почти две трети ипотек имели показатель соотношения суммы кредита и стоимости залога (LTV) менее 70%, а сейчас средний LTV приближается к максимально возможному по условиям программы уровню — 80%;
  • средний срок ссуд в конце 2021 года составлял около 15 лет, теперь ипотеку берут на более длительный срок;
  • ранее зачастую ипотеку брали заемщики 35 — 45 лет со стабильными доходами, сейчас появилось больше заемщиков младше 30 лет.
«Кредитные стандарты стали более мягкими, в то же время такой риск компенсируется умеренной средней долговой нагрузкой на клиентов», — подытожили в Нацбанке.
Напомним, государственную программу льготной ипотеки «єОселя» планируют переформатировать с целью фокуса на первичном рынке жилья. В правительстве уверены, что фокус «єОселя» на первичном рынке позволит стимулировать строительство нового жилья и обеспечит максимальный экономический эффект от программы.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • по данным Опендатабот, 11 165 кредитов на общую сумму 17,67 млрд грн было выдано за почти два года работы программы «єОселя». 4840 кредитов или 43% от их общего количества было выдано за первое полугодие 2024 года. Средняя сумма кредита тоже увеличилась. Если в прошлом году эта сумма составляла 1,5 миллиона гривен, то в этом году она выросла до 1,7 миллиона гривен;
  • 45% опрошенных украинцев считают это недоступным, а наиболее эффективными способами решить жилищный вопрос в стране считают социальную аренду с правом выкупа и компенсацию части стоимости государством.

Что не так с ипотекой в ​​Украине 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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