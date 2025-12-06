Как изменилась средняя стоимость бензина, газа и дизеля за 6 лет Сегодня 21:22

Как изменилась средняя стоимость бензина, газа и дизеля за 6 лет

За шесть лет бензин А-95 и дизель подорожали в два раза, а сжиженный газ — почти в три раза. Акцизы на эти виды горючего будут повышать и далее — до 1 января 2028 года. Такое решение власти объясняли необходимостью приближения законодательства Украины к нормам ЕС, дефицитом госбюджета, а также возросшими потребностями армии. Однако цены на горючее подскочили еще после начала российского вторжения, в частности, из-за атак рф на отечественные НПЗ.

«Слово и дело» рассказывает , как изменялась средняя стоимость бензина А-95, сжиженного газа и дизтоплива с 2019 по 2025 год.

Бензин А-95

По данным Госстата, в Украине в конце 2019 года бензин А-95 стоил в среднем 28,6 грн за литр.

За первые полгода 2020 года горючее упало в цене до 21,8 грн за литр, однако до конца года остановилось на отметке 24,9 грн за литр.

В течение 2021 года бензин подорожал до 30,4 грн за литр, такая же цена сохранялась первые четыре месяца 2022 года. Однако уже с мая А-95 подскочил в цене до 42,5 грн. за литр.

До конца первого года большой войны горючее продавали на АЗС по 51,3 грн за литр.

В 2023 году стоимость бензина немного снизилась, в июне его можно было приобрести по цене 44,7 грн за литр. Но к концу года ценник снова вырос и достиг 52−55 грн. за один литр.

В 2024 году бензин марки А-95 начал дорожать с апреля (54,4 грн/литр) и к сентябрю его средняя стоимость уже составляла 56,6 грн/литр. До конца года цены вернулись к отметке 55,45 грн/литр.

В начале 2025 г. А-95 стоил в среднем 56,42 грн за литр. К середине года (в июле) цена его выросла до 58,95 грн за литр.

На сентябрь текущего года один литр бензина можно было купить в среднем за 58,79 грн. В октябре цена была 58,71 грн., в ноябре составила 58,32 грн. за литр. Таким образом, за шесть лет одна из самых популярных марок бензина подорожала вдвое.

Дизельное топливо

В четвертом квартале 2019 года дизтопливо стоило 27,9 грн. за один литр.

В течение 2020 года, как и бензин, дизтопливо подешевело до 24 грн за литр.

В 2021 году цена стала постепенно повышаться, и в ноябре дизельное топливо уже стоило 30,5 грн за литр.

До апреля 2022 года цена оставалась на уровне 37 грн за литр, но в мае и июне было сразу два резких скачка в цене — до 46,2 и 56,5 грн за литр соответственно. К концу 2022-го средняя цена дизтоплива была 55 грн за литр.

В 2023 году цена временно вернулась к отметкам 44−46 грн за литр, но к концу года снова выросла до 52,6 грн за литр.

Немного подешевело дизельное топливо в начале 2024 года, но с июня по сентябрь цена зафиксировалась на уровне 52,8 грн за литр. К концу прошлого года цена вернулась к отметке 52,2 грн.

В текущем году дизель с января по июнь колебался в цене от 52 до 55 грн за литр, достигнув самой высокой цены в августе — 55,84 грн. На сентябрь его цена была в среднем 55,76 грн за литр, в октябре — 55,95 грн, а в ноябре — 57,61. То есть в течение шести лет дизельное топливо в Украине также подорожало в два раза.

Сжиженный газ

В конце 2019 года и в течение 2020 года сжиженный газ был относительно стабильным в цене и держался на отметках 11,8 — 12,7 грн за литр.

Удорожание началось с февраля 2021 года. За весь год газ вырос в цене с 14,5 до 19 грн. за один литр.

В 2022 году сжиженный газ начал дорожать в марте (22,3 грн. за литр), в июне он стоил уже 41,2 грн. за литр. После этого стоимость начала снижаться и к декабрю составила 29 грн. за литр.

В 2023 году цена на газ упала за первые полгода и уже традиционно снова выросла поближе к зиме. В декабре его продавали по 33,2 грн за литр.

В начале 2024 года сжиженный газ начал дешеветь, вернувшись весной и летом до отметок 26−27 грн за литр. В сентябре средняя стоимость газа была на уровне 30 грн. за литр, а в декабре выросла до 35,43 грн., что стало самым высоким показателем за весь год.

Зимой 2025 года газ снова подскочил в цене: январь — 36,46 грн за литр, февраль — 37,07 грн. После этого цена стала снижаться — с 36,7 грн в марте до 34,2 грн за литр в сентябре. В октябре газ продавали в среднем по цене 34,41 грн., а в ноябре — 34,5 грн. за литр.

Можно подытожить, что сжиженный газ из всех видов горючего подорожал за шесть лет больше всего — почти в три раза.

