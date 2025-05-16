Как готовятся к отопительному сезону 2025−2026 — Finance.ua
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Как готовятся к отопительному сезону 2025−2026

Энергетика
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Как готовятся к отопительному сезону 2025−2026
Как готовятся к отопительному сезону 2025−2026
Энергетики начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2025−2026 годов сразу после завершения предыдущего отопительного периода и продолжают выполнение соответствующих работ согласно утвержденным графикам.
Об этом в эфире марафона «Единые новости» заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
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Антикризисный энергетический штаб координирует все подготовительные работы, все запланированные мероприятия реализуются в полном объеме. Особое внимание уделяется восстановлению генерации. Это — наш приоритет",
подчеркнул он.

Министерство энергетики утвердило графики плановых ремонтов на электростанциях и других объектах, а также графики восстановления оборудования на 2025 год.
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Эти графики разработаны так, чтобы минимизировать возможный дефицит мощности и чтобы была возможность покрывать потребности потребления. Государство контролирует четкое соблюдение этих графиков ремонтных работ всеми энергокомпаниями", — заверил Николай Колесник.
В подготовке к ОЗП учитывается уникальный опыт, приобретенный энергетиками при прохождении трех военных зим.
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Замминистра также отметил, что в настоящее время ситуация в энергосистеме стабильная.

Справка Finance.ua:

  • Импорт природного газа в Украину по состоянию на 5 мая с начала 2025 года составил 1,12 млрд куб. Об этом пишет издание ExPro. В сообщении говорится, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта выросли почти в 10 раз — со 118 млн куб м в 2024 году до 1,12 млрд куб м в 2025 году.
  • Кабинет Министров утвердил Положение об информационной базе данных потребления природного газа согласно закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». Документом предусмотрено создание единой информационной базы данных с целью обеспечения контроля использования импортированного природного газа и газа собственной добычи.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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