Как быстро переоборудовать свой автомобиль (пошаговая инструкция) — Finance.ua

Как быстро переоборудовать свой автомобиль (пошаговая инструкция) Сегодня 08:33 — Технологии&Авто

Как быстро переоборудовать свой автомобиль (пошаговая инструкция)

Как быстро переоборудовать свой автомобиль, рассказали в Сервисном Центре МВД

Читайте также Автолюбители стали покупать более дешевые машины — исследование

Документы

Сначала необходимо подать документы для получения заключения о согласовании на переоборудование в Главный сервисный центр МВД:

письменное заявление,

платежные документы,

письменное поручение или нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя.

Цена и сроки

Стоимость услуги составляет 98 грн, а бланковой продукции — 35,4 грн. Рассмотрение поданного заявления — до 10 рабочих дней.

Далее автовладелец производит переоборудование и обращается в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства.

Как отмечают в МВД, за прошедший год Главный сервисный центр МВД издал 6025 заключений на переоборудование транспортных средств, а за первый квартал этого года — 1192.

Справка Finance.ua:

Если бюджет ограничен отметкой в ​​$3000, придется выбирать из моделей старшего поколения, преимущественно из тех, которые были выпущены более 20 лет назад. Портал OLX собрал лучшие автомобили с ценником до 3 тысяч «зеленых».

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром. Однако по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%.

ТОП-5 самых популярных новых авто апреля. Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota — 856 регистраций.

Эксперты собрали лучшие подержанные автомобили для женщин, которые способны удовлетворить своих обладательниц сразу рядом параметров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.