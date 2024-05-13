Как быстро переоборудовать свой автомобиль (пошаговая инструкция) — Finance.ua
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Как быстро переоборудовать свой автомобиль (пошаговая инструкция)

Технологии&Авто
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Как быстро переоборудовать свой автомобиль (пошаговая инструкция)
Как быстро переоборудовать свой автомобиль (пошаговая инструкция)
Как быстро переоборудовать свой автомобиль, рассказали в Сервисном Центре МВД.
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Документы
Сначала необходимо подать документы для получения заключения о согласовании на переоборудование в Главный сервисный центр МВД:
  • письменное заявление,
  • платежные документы,
  • письменное поручение или нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя.
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Цена и сроки

Стоимость услуги составляет 98 грн, а бланковой продукции — 35,4 грн. Рассмотрение поданного заявления — до 10 рабочих дней.
Далее автовладелец производит переоборудование и обращается в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства.
Как отмечают в МВД, за прошедший год Главный сервисный центр МВД издал 6025 заключений на переоборудование транспортных средств, а за первый квартал этого года — 1192.

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Справка Finance.ua:

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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