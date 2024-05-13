Как быстро переоборудовать свой автомобиль (пошаговая инструкция) — Finance.ua

Как быстро переоборудовать свой автомобиль (пошаговая инструкция)
Как быстро переоборудовать свой автомобиль, рассказали в Сервисном Центре МВД.
Документы
Сначала необходимо подать документы для получения заключения о согласовании на переоборудование в Главный сервисный центр МВД:
- письменное заявление,
- платежные документы,
- письменное поручение или нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя.
Цена и сроки
Стоимость услуги составляет 98 грн, а бланковой продукции — 35,4 грн. Рассмотрение поданного заявления — до 10 рабочих дней.
Далее автовладелец производит переоборудование и обращается в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства.
Как отмечают в МВД, за прошедший год Главный сервисный центр МВД издал 6025 заключений на переоборудование транспортных средств, а за первый квартал этого года — 1192.
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