Названы лучшие авто с пробегом до $10 тыс.: рейтинг 2024 года — Finance.ua

Названы лучшие авто с пробегом до $10 тыс.: рейтинг 2024 года Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

Названы лучшие авто с пробегом до $10 тыс.: рейтинг 2024 года

Машины с пробегом, как правило, предлагаются по значительно более низким ценам, и благодаря широкому выбору на рынке возможно подобрать транспортное средство, идеально соответствующее как личным предпочтениям, так и финансовым возможностям.

Ниша автомобилей с пробегом всегда отличалась своей динамичностью и разнообразием предложений, удовлетворяющих любые требования к бюджету. iSeeCars составили рейтинг самых выгодных автомобилей, которые можно приобрести в 2024 году, не потратив более 10 тысяч долларов.

Fiat 500L 2014 (7,6/10)

Если вы ищете более просторный вариант популярного Fiat 500, то Fiat 500L 2014 может стать идеальным выбором. Этот четырехдверный автомобиль сохраняет уникальный стиль маленького хэтчбека, предлагая достаточно места в салоне. Однако потенциальным владельцам следует учесть, что для транспортного средства, которое должно удовлетворять потребности семьи, оно имеет несовершенную трансмиссию, тормоза, настройку подвески и интерьер.

Mitsubishi Mirage G4 2017 (7,6/10)

Mitsubishi Mirage G4, вернувшийся на рынок в 2017 году после короткого перерыва, привлекает своими обновлениями. Его компактность и небольшой радиус поворота делают его идеальным для плотных городских улиц, а высокая экономия топлива и привлекательная цена этого хэтчбека делают его выгодным выбором.

Chevrolet Spark 2015 (7,9/10)

Chevrolet Spark 2015 года, с его доступной ценой и небольшими размерами, является отличным решением для тех, кто ищет свой первый автомобиль или просто нуждается в надежном транспортном средстве. Его удобство и оборудование безопасности делают этот автомобиль практичным выбором для использования в городе.

Kia Forte 2014 (8,0/10)

Модель Kia Forte 2014 выпуска стала хорошим дополнением к сегменту компактных авто. Благодаря доступной стоимости, хорошим техническим характеристикам и богатому набору базовых опций этот автомобиль оправдывает его выбор.

Высокое качество, конкурентоспособная цена и стильный дизайн выводят Kia Forte на передовые позиции в классе компактных автомобилей.

Kia Rio 2015 (8,1/10)

Kia Rio 2015 года идеально подходит для тех, кто ищет компактный седан или хэтчбек. Хотя он может уступать в некоторых аспектах передовым моделям своего класса, он все же способен очаровать вас своим стильным интерьером, мощностью двигателя и привлекательным ценовым предложением.

Небольшие размеры и доступная цена не означает, что придется идти на компромиссы с комфортом, дизайном или пространством.

Mitsubishi Mirage 2015 (8,1/10)

Mitsubishi Mirage 2015 года — это четырехдверный хэтчбек, отличающийся своей экономичностью, низкой стоимостью и хорошим набором базовых опций.

Однако эксперты отмечают, что Mitsubishi Mirage 2015 года выпуска проигрывает другим маленьким автомобилям, предлагающим значительно лучшие характеристики, комфорт и общую утонченность.

Hyundai Accent 2015 (8,1/10)

Hyundai Accent становится все более популярным среди малолитражных автомобилей, поскольку компактные модели увеличиваются в размерах и цене.

Этот автомобиль отличается стильным дизайном, производительностью выше среднего уровня и высококачественной сборкой, что делает его привлекательным выбором в категории субкомпактных седанов и хэтчбеков.

Nissan Sentra 2014 (8,4/10)

Автомобиль предлагает выгодную цену, отличную экономию топлива и хорошо оснащенный интерьер, что делает его конкурентоспособным выбором в классе малых седанов.

Эта модель компактна, но одновременно просторна и оснащена передовыми технологиями и функциями.

Chevrolet Sonic 2015 (8,6/10)

Chevrolet Sonic доступен в вариантах седана и четырехдверного хэтчбека, оба способны комфортно разместить пять человек. Он отличается безопасностью, удобством и легкостью использования, а также имеет отлично настроенную подвеску для стабильного управления и комфортабельной езды.

Nissan Versa 2015 (8,6/10)

Седан Nissan Versa 2015 выпуска в течение нескольких лет оставался одним из самых доступных новых автомобилей на рынке, предлагая хорошие характеристики и качество для покупателей в этом классе.

Особым преимуществом Versa является просторное заднее сиденье, обеспечивающее достаточно места для комфорта высших пассажиров даже во время длительных поездок.

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Ampercar По материалам:

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