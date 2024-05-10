Автолюбители стали покупать более дешевые машины — исследование 10.05.2024, 01:08 — Технологии&Авто

Автолюбители стали покупать более дешевые машины — исследование

Потребители обеспокоены состоянием экономики, которое, по их мнению, может повлиять на их планы по покупке или аренде нового автомобиля в ближайшем будущем согласно Индексу трансформации дилеров до 2024 года, обнародованному компанией Urban Science.

Опрос был проведен консалтинговой технологической компанией Urban Science из Детройта и исследовательской компанией Harris Poll из Чикаго.

В ходе исследования, которое проводилось в январе-феврале, были опрошены топ-менеджеры 250 дилерских и франчайзинговых автосалонов в США, а также 3 055 американских потребителей. Согласно отчету, 55% опрошенных покупателей автомобилей заявили, что, скорее всего, изменят свои планы по покупке или лизингу автомобиля в ближайшем будущем из-за финансовых проблем. Среди дилеров таких изменений ожидают 86%.

В тройку основных потребительских изменений вошли:

поиск более доступных вариантов автомобилей;

изменение стратегий оплаты и выбора автомобиля;

рассмотрение альтернативных технологий транспортных средств, таких как гибридные и электрические транспортные средства.

uamotors По материалам:

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