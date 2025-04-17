Как бизнесу превратить неопределенность в преимущество: риски и их решение — Finance.ua

Как бизнесу превратить неопределенность в преимущество: риски и их решение Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Как бизнесу превратить неопределенность в преимущество: риски и их решение

В 2025 году бизнесу придется действовать не вопреки геополитике, а благодаря ей. Новые торговые союзы, конфликты за контроль над ресурсами, технологические блоки вокруг США и Китая — все это не только изменяет правила игры, но и создает новые точки входа для роста.

Об этом говорится в отчете «Ключевые геополитические риски 2025» (англ. Top Geopolitical Risks 2025) от KPMG.

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При всей сложности ситуации именно геополитическая турбулентность может стать толчком к инновациям и устойчивому росту.

В 2025 году нестабильность — это константа, но для стратегически мыслящего бизнеса она может стать источником силы. Компании, которые не просто реагируют на геополитические изменения, а встраивают управление рисками в свою бизнес-модель, получают не только защиту, но и новые возможности для роста.

Ключевыми направлениями становятся: диверсификация источников капитала, развитие комплаенса, укрепление киберустойчивости, перестройка цепочек и инвестиции в корпоративную культуру.

Первый ключевой риск — изменение глобальных центров силы, экономики и торговли. Новые торговые альянсы и инвестиционные хабы разрушают привычную геоэкономическую карту: США вводят новые пошлины, получая ответные торговые контрмеры, одновременно активизируются экономические «узлы» вне традиционных финансовых центров.

Это создает давление на инвестиционные решения, международные цепочки поставок и глобальное присутствие компаний. Однако адаптация к новой реальности открывает пространство для действий: бизнес может переориентироваться на другие регионы, локализовать операции, воспользоваться friendshoring-стратегиями и переосмыслить свои цепочки создания ценности — от начала до конца.

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Вторым риском специалисты KPMG называют фрагментированную и динамичную регуляторную и налоговую среду. В разных странах налоговые и нормативные требования изменяются с разной скоростью: некоторые внедряют глобальный минимальный налог, в то время как другие отходят от многосторонних налоговых соглашений. Это усложняет соблюдение требований, повышает затраты и ставит под вопрос стабильность инвестиций в «зеленую» трансформацию.

Однако для бизнеса это шанс: налоговое и регуляторное соответствие можно рассматривать не как груз, а как инструмент повышения устойчивости, привлечения инвесторов и потребителей. Выигрывают те, кто умеет адаптироваться, внимательно отслеживает изменения и не останавливает стратегию устойчивого развития даже в сложные периоды.

Третий риск — стремительное и политизированное развитие технологий. Изменение альянсов, обусловленное соображениями национальной безопасности, и разрозненность регуляций затрудняют формирование единой ІТ-инфраструктуры. Появление новых игроков в сфере генеративного ИИ бросает вызов доминированию США, а регуляторы не успевают за темпами развития GenAI, что создает риски для нравственной репутации компаний и безопасности данных.

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Геополитическое соперничество в ИИ и других отраслях (в частности, квантовых технологиях) формирует технологические блоки, усложняя международное сотрудничество и доступ к решениям. В этом контексте бизнес может выиграть, внедряя модульную, адаптивную ІТ-инфраструктуру, учитывая геополитические риски в выборе партнеров, усиливая киберзащиту и инвестируя в энергоэффективные технологии, включая ИИ на базе зеленой энергии.

Множественные угрозы для цепочек поставок, активов и инфраструктуры представляют собой четвертый риск. Геополитическая конкуренция, протекционизм, военные конфликты, борьба за ресурсы, кибератаки и климатические события оказывают серьезное давление на компании с глобальным присутствием. Возрастает угроза для ключевых логистических узлов, а дефицит стратегически важных ресурсов затрудняет доступ к продовольствию и энергетическим материалам.

В ответ страны прибегают к протекционистским мерам по защите и диверсификации своих цепочек поставок, включая энергетику, продовольствие и критически важные минералы.

Бизнес может укрепить устойчивость, переосмысливая источники поставок, внедряя замкнутые циклы, переходя на «зеленую» энергию и защищая инфраструктуру от климатических рисков.

Пятый риск — демографическое, технологическое и культурное давление на рынок труда. Старение населения, массовый выход на пенсию, снижение рождаемости в развитых странах, новые ценности младших поколений, интеграция ИИ, дефицит цифровых навыков и культурная поляризация — это создает глубокие вызовы для формирования и удержания рабочей силы.

Компании сталкиваются с нехваткой талантов в зрелых экономиках, сложностями в иммиграционной политике и давлением общества быть открытыми в социально чувствительных вопросах.

В ответ бизнес должен формировать динамические, адаптивные команды через переподготовку, виртуальное обучение, гибридные форматы работы и инклюзивное ценностное предложение для работников.

Интеграция человеческого потенциала с возможностями ИИ — один из ключей к преодолению кадрового разрыва.

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