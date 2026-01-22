Как бизнесу получить компенсацию за уничтоженное имущество Сегодня 16:08 — Личные финансы

Предприниматель представляет пакет документов для получения компенсации за повреждение бизнеса

С 1 января начало действовать постановление Кабмина № 1541 от 28 ноября 2025 года, которым впервые устанавливается порядок частичной компенсации уничтоженного или поврежденного имущества предпринимателей. Со ссылкой на Юридический советник ВПЛ рассказываем, за какое имущество предприниматели могут получить компенсации.

Как отмечают юристы, документ принципиально важен, так как закладывает новую модель покрытия военных рисков и предусматривает государственную поддержку пострадавшего от войны частного бизнеса.

Что именно предусматривает постановление

Документ вводит два отдельных направления поддержки бизнеса:

частичную компенсацию стоимости имущества, уничтоженного или поврежденного в результате военных рисков;

частичную компенсацию страховых премий по договорам страхования имущества от военных рисков.

Читайте также В 2026 году Налоговая запланировала 4,5 тысяч проверок бизнеса

Ниже — ключевые условия именно по компенсации стоимости имущества.

Какое имущество подлежит компенсации

Компенсации подлежит недвижимое имущество, которое находится в собственности предпринимателя или частного предприятия и используется в хозяйственной деятельности.

В частности, это могут быть:

производственные, административные и складские здания;

отдельные помещения (офисы, цеха);

объекты незавершенного строительства (если строительство начато после 1 января 2021 года);

инженерные сети и оборудование (электричество, водоснабжение, отопление и т. п. ).

Территориальные ограничения

Имущество должно находиться на территориях повышенного военного риска, в частности в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В то же время, компенсация не предоставляется, если имущество находилось на временно оккупированной территории по состоянию на 29 ноября 2025 года — на дату вступления в силу постановления.

Какие события считаются военными рисками

Компенсация возможна только при наступлении прямых военных событий, в частности:

попадания ракет, БПЛА, артиллерийских снарядов или их обломков;

поражение средствами ПВО или ПРО;

пожары, взрывы, действия ударной волны

Косвенный ущерб — упущенная выгода, налоги, простой производства — не компенсируются.

Кто может получить компенсацию

Претендовать на участие в программе могут:

физические лица — предприниматели;

юридические лица частного сектора.

Государственные и коммунальные предприятия в программе не участвуют.

Кому компенсация не предоставляется

Компенсация не выплачивается, если хозяйствующий субъект:

нерезидент Украины;

находится в процедуре банкротства или прекращения;

имеет налоговый долг;

нарушал условия получения государственной помощи раньше;

находится под санкциями Украины или ЕС;

имеет конечного бенефициара — гражданина государства-агрессора;

не зарегистрирован в Государственном аграрном реестре (если это обязательное требование).

Финансовые условия участия

Участие в программе добровольное, но предполагает единовременный взнос — 0,5% от суммы вероятного ущерба, декларируемого предпринимателем (но не выше реальной стоимости имущества по отчету оценщика).

Важно учесть:

взнос не возвращается, даже если компенсационный случай не наступил;

уплата взноса не гарантирует выплату при отсутствии бюджетных средств;

подача заявления означает передачу государству права требования к рф в пределах полученной компенсации.

Читайте также Новые правила для компенсации за поврежденное жилье для совладельцев: что изменилось в 2026 году

Лимиты компенсации

максимальный размер — до 10 млн грн на одно предприятие вместе со связанными лицами за весь период действия программы;

сумма компенсации не может превышать размер прямого ущерба;

если бизнес уже получал гранты или другую госпомощь, размер компенсации уменьшается на соответствующую сумму.

Как получить компенсацию: процедура

Процесс состоит из двух этапов.

1. Включение в программу

Подача заявления в ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА) с пакетом документов, в частности:

подтверждение права собственности;

отчет об оценке имущества;

выписка из ЕГР;

подтверждение уплаты взноса.

Читайте также Минюст открыл ЕГР — сколько ФЛП сейчас в Украине

2. Подача заявления о компенсации

После фактического уничтожения или повреждения имущества и внесения информации в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества подается отдельное заявление по каждому объекту.

Сроки:

подать заявление можно в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения;

срок рассмотрения — до 30 дней с возможностью продления еще на 30.

предусматривает уплату единовременного взноса — 0,5% от общей суммы вероятного ущерба за повреждение/уничтожение всего имущества, заявленного к участию в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества. Ранее мы сообщали , что участие в программе добровольное иза повреждение/уничтожение всего имущества, заявленного к участию в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.