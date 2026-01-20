Минюст открыл ЕГР — сколько ФЛП сейчас в Украине Сегодня 11:43

ФЛП за ноутбуком проверяет ЕГР

Министерство юстиции Украины возобновляет публичный доступ к открытым данным Единого государственного реестра — о компаниях, ФЛП и общественных формированиях.

Об этом сообщает Опендатабот.

Соответствующий приказ вступил в силу 19 января 2026 года и предусматривает повторное обнародование информации из ЕГР в формате открытых данных.

Динамика количества ФЛП в Украине

По состоянию на начало 2026 года в Украине зарегистрировано 2 181 217 ФЛП.

За менее чем месяц их количество выросло на 6 тысяч.

По сравнению с 2024 годом количество активных предпринимателей выросло на 14 412 человек. За четыре года полномасштабной войны количество ФЛП в Украине увеличилось в общей сложности на 194 тысячи.

В то же время темпы роста постепенно замедляются. Наибольший прирост зафиксировали в 2023 году — более 5%. В 2024 году он сократился до 3,5%, а в 2025 году — до 0,39%.

Ранее мы сообщали , что ФЛП на упрощенной системе налогообложения, чей доход за год более 1 миллиона гривен, скорее всего, не миновать уплаты НДС. От такого требования не отказались в МВФ.

