Кабмин увеличил количество бюджетных мест на отдельные специальности — Finance.ua

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Кабмин увеличил количество бюджетных мест на отдельные специальности

Казна и Политика
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Кабмин увеличил количество бюджетных мест на отдельные специальности
Кабмин увеличил количество бюджетных мест на отдельные специальности, Фото: freepik
Кабинет Министров увеличил государственный заказ в 2024 году на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров для обеспечения страны специалистами по наиболее востребованным специальностям на рынке труда.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.
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Следовательно, в течение 2024−2027 годов возрастет количество бюджетных мест для получения образования в сферах:
  • здравоохранения;
  • военных наук;
  • национальной безопасности и безопасности государственной границы;
  • транспорта и строительства;
  • легкой промышленности и других.
По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, более двух лет полномасштабной войны сказались на рынке труда. Закономерно, сейчас на нем востребованы специалисты в сфере безопасности и обороны, медики, строители, работники транспорта и логистики.
«Проведя аналитику рынка труда, мы увеличили государственный заказ по некоторым областям знаний, чтобы он соответствовал тенденциям и мог покрыть запрос работодателей», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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При формировании среднесрочного прогноза на 2024−2027 годы Минэкономики учитывало текущие реалии рынка труда и соответствующие потребности в специалистах, Ukrainian Facility Plan, опрос работодателей и макропрогноз, прогноз от Международной организации труда, потребности специалистов для инвестиционных проектов, органичного восстановления экономики, предположений по продуктивности труда и миграционных потоков.
В частности, в 2024 году увеличивается государственный заказ на подготовку специалистов:
по отраслям:
  • «Здравоохранение» на 1112 человек;
  • «Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы» на 640 человек;
по специальностям:
  • «Медицина» на 523 человека;
  • «Терапия и реабилитация» на 314 человек;
  • «Медицинская психология» на 90 человек;
  • «Технологии медицинской диагностики и лечения» на 44 человека.
В сфере «Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы» обучаться за государственный счет смогут на 640 украинцев больше.

Справка Finance.ua:

  • из-за чрезмерного ажиотажа к обучению в аспирантуре среди мужчин призывного возраста Министерство образования и науки Украины меняет правила поступления на третий уровень высшего образования;
  • за последние несколько лет в Украине стоимость контрактного обучения выросла в среднем на 83%;
  • восемь украинских университетов выпустили по ІТ-специальностям 3484 студентов в этом году. Из них почти 2000 — выпускники КПИ им. И. Сикорского.
По материалам:
Finance.ua
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