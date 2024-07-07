Кабмин увеличил количество бюджетных мест на отдельные специальности — Finance.ua

Кабмин увеличил количество бюджетных мест на отдельные специальности Сегодня 14:10 — Казна и Политика

Кабмин увеличил количество бюджетных мест на отдельные специальности, Фото: freepik

Кабинет Министров увеличил государственный заказ в 2024 году на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров для обеспечения страны специалистами по наиболее востребованным специальностям на рынке труда.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.

Следовательно, в течение 2024−2027 годов возрастет количество бюджетных мест для получения образования в сферах:

здравоохранения;

военных наук;

национальной безопасности и безопасности государственной границы;

транспорта и строительства;

легкой промышленности и других.

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, более двух лет полномасштабной войны сказались на рынке труда. Закономерно, сейчас на нем востребованы специалисты в сфере безопасности и обороны, медики, строители, работники транспорта и логистики.

«Проведя аналитику рынка труда, мы увеличили государственный заказ по некоторым областям знаний, чтобы он соответствовал тенденциям и мог покрыть запрос работодателей», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При формировании среднесрочного прогноза на 2024−2027 годы Минэкономики учитывало текущие реалии рынка труда и соответствующие потребности в специалистах, Ukrainian Facility Plan, опрос работодателей и макропрогноз, прогноз от Международной организации труда, потребности специалистов для инвестиционных проектов, органичного восстановления экономики, предположений по продуктивности труда и миграционных потоков.

В частности, в 2024 году увеличивается государственный заказ на подготовку специалистов:

по отраслям:

«Здравоохранение» на 1112 человек;

«Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы» на 640 человек;

по специальностям:

«Медицина» на 523 человека;

«Терапия и реабилитация» на 314 человек;

«Медицинская психология» на 90 человек;

«Технологии медицинской диагностики и лечения» на 44 человека.

В сфере «Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы» обучаться за государственный счет смогут на 640 украинцев больше.

Справка Finance.ua:

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